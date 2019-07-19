KADIN

Risk fazla! Obez annelerin çocukları kanser olabilir

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
ANNEÇOCUK HABERLERİ  | 19.07.2019 13:51 | Son Güncelleme

Pittsburg Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma, obez annelerden doğan çocukların ileride kansere yakalanma riskiyle karşı karşıya olduğunu ortaya çıkardı.

Risk fazla! Obez annelerin çocukları kanser olabilir

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, bu önemli araştırmanın detayları hakkında konuştu.

RİSK YÜZDE 57 DAHA FAZLA

“Pittsburg Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, 2003 ve 2016 yılları arasında Pensilvanya’daki doğum ve kanser vakalarını analiz ettiler. Yeni araştırmaya göre obez annelerden doğan çocuklar yüzde 57 daha fazla kansere yakalanma tehlikesi altındalar.

Araştırmacılar, 2 milyon doğum ve 3 bin kanser vakasını incelediler ve fetüs gelişimi için çok önemli olan insülin hormonu seviyesindeki bozulmaların, fetüste tehlikeli olabilecek hücre değişimlerine sebep olduğunu buldular.

Özellikle vücut kitle indeksi 40 ve üstünde olan annelerden doğan çocuklarda ilk 5 yaşta lösemi riski yüzde 57 daha fazlaydı.

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FASTFOOD VE ŞEKER TÜKETİMİNİ AZALTIN

Amerikan Epidemiyoloji dergisinde yayınlanan bu çalışmanın öneminin yeterince anlaşılması, gebe kadınlarda fastfood ve şeker tüketimini azaltması en faydalı yanı olacaktır.

Araştırmacılar obesite ve çocukluk çağı kanserleri arasındaki bağın nedenini tam olarak belirleyemeseler bile bazı teoriler geliştirmiştir. Bu teorilerin en geçerlisi de insülin hormonu seviyesindeki bozulmaların, fetüste hücrelerin değişimine yol açtığıdır. Yine bu bozulmuş hormon dengesi annenin hücrelerindeki gen ekspresyonunu değiştirerek ileriki nesillerde de sorunlar oluşmasına sebep vermektedir.

Tüm obezite seviyeleri için aynı risk söz konusu olmasa da anne obezitesi çocuğa farklı riskler yükleyebilmektedir (diyabet, kalp hastalıkları vb)

İDEAL KİLOYA İNİLMELİ

Ayrıca gebelik öncesi ideal kiloya inip, dengeli beslenerek gebeliği aşırı kilo almadan sonlandıran annelerin çocuklarında bu riskler hızla azalmaktadır.

Tüm bu çalışmalar obezitenin gittikçe artan ve dünya çapında mücadele edilmesi gereken bir sağlık sorunu olduğunun altını çizmesi bakımından çok önemlidir.”


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