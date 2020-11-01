Riskler alınacak... Başak Burcu Kasım 2020 Aylık Burç Yorumu (23 Ağustos - 22 Eylül) Astrolog Merve Rençber'den; aşk, sağlık ve kariyer yorumları

Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden mynet okuyucularına özel 2020 Kasım ayı başak burcu yorumumuzu hazırladık.. 23 Ağustos - 22 Eylül tarihleri arasında doğan başak burçlarını bu ay neler bekleyecek? Başak burcunu 2020 Kasım yorumunda aşk gelişmeler olacak. Aylık burç yorumlarında başak burcu sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Kasım aylık burçlarda başak burcunda para yorumunda hareketlilik görülüyor.

İşte Başak Burcu Kasım aylık burç yorumu...

Başak burcu Kasım 2020 aylık burç yorumu (23 Ağustos - 22 Eylül)

Bu ay yeni kararlar, yeni düşünceler içinde olacak, yakın çevrenizde değişimler yaşayacaksınız. Bu süreçte yakın çevrenizden bazı kişilerle mesafeleşebilir, güvende hissetmek adına mesafeli ilişkiler kurabilirsiniz. Spiritüel konular, inançlar, bilinmez konulara merak artıyor olacak. Kısa süreli eğitimler içinde olabilir, kısa seyahatler gerçekleştirebilirsiniz.

11 Kasımda Merkür Akrep burcuna geçiyor. Bu tarihe kadar belirsizlik ve kararsızlık yaşadığınız konular, artık derinlemesine düşünme ve analizle bir karara ve sonuca varacak.