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Riskler alınacak... Başak Burcu Kasım 2020 Aylık Burç Yorumu (23 Ağustos - 22 Eylül) Astrolog Merve Rençber'den; aşk, sağlık ve kariyer yorumları

fadoncu fadoncu
BURÇLAR - ASTROLOJİ HABERLERİ  | Son Güncelleme

23 Ağustos - 22 Eylül tarihleri arasında doğan başak burçlarını bu ay neler bekleyecek? Başak burcunu 2020 Kasım ayında aşk, sağlık ve kariyeri nasıl olacak? İşte başak Burcu Kasım 2020 aylık burç yorumu...

Riskler alınacak... Başak Burcu Kasım 2020 Aylık Burç Yorumu (23 Ağustos - 22 Eylül) Astrolog Merve Rençber'den; aşk, sağlık ve kariyer yorumları

Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden mynet okuyucularına özel 2020 Kasım ayı başak burcu yorumumuzu hazırladık.. 23 Ağustos - 22 Eylül tarihleri arasında doğan başak burçlarını bu ay neler bekleyecek? Başak burcunu 2020 Kasım yorumunda aşk gelişmeler olacak. Aylık burç yorumlarında başak burcu sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Kasım aylık burçlarda başak burcunda para yorumunda hareketlilik görülüyor.
İşte Başak Burcu Kasım aylık burç yorumu...

Başak burcu Kasım 2020 aylık burç yorumu (23 Ağustos - 22 Eylül)

Bu ay yeni kararlar, yeni düşünceler içinde olacak, yakın çevrenizde değişimler yaşayacaksınız. Bu süreçte yakın çevrenizden bazı kişilerle mesafeleşebilir, güvende hissetmek adına mesafeli ilişkiler kurabilirsiniz. Spiritüel konular, inançlar, bilinmez konulara merak artıyor olacak. Kısa süreli eğitimler içinde olabilir, kısa seyahatler gerçekleştirebilirsiniz.

11 Kasımda Merkür Akrep burcuna geçiyor. Bu tarihe kadar belirsizlik ve kararsızlık yaşadığınız konular, artık derinlemesine düşünme ve analizle bir karara ve sonuca varacak.

14 Kasımda Mars retrosu bitiyor. Eylül ayından beri yaşadığınız motivasyon ve özgüven düşüklüğü, istikrar sağlamada problemler bu tarihten itibaren son bulacak. Daha fazla harekete geçiyor, daha cesur ve kararlı davranıyor olacaksınız. Bu süreçte akılcı riskler almak gerekli olacak. Yapacağınız anlaşma ve ortaklıklar sayesinde yeni kazançlar elde edebilir, araçlar için ödemeler yapabilir, teknolojik alet alımları yapabilirsiniz.

15 Kasımda Yeni Ay gerçekleşiyor. Gündeminizi değiştirecek yeni konularla karşılaşacağınız bu dönemde, hayatınızdaki yenilikler dikkat çekici olacak. Bazı kişilerle bugünlerde açık konuşmalar yapabilir, yüzleşmeler yaşayabilirsiniz. Bazı aşk ilişkileri sonlanmaya gidebilir. Yeni Ayın gününde yeni işleri başlatmak yerine birkaç gün sonrasına ertelemeniz daha faydalı olacaktır. Bu tarih civarında kazalara ve dikkatsizliklere açık olabilirsiniz. Abartılı risklerden, yakıcı cesaretten ve gözü karalıktan kaçınma zamanı.

21 Kasımda Güneş Yay burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren evinizde huzurlu bir ortam hakim olabilir, hayatla ve yaşamla barış enerjisi çalışabilir. İlahi şanslar artabilir, kadersel deneyimler içinde olabilirsiniz. Bu dönemde inançlarınız ve değerleriniz sizi ayakta tutabilir, önünüzü açabilir.

Astrolog Merve Rençber

İletişim: astrolojionline@gmail.com

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