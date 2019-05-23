Riskli bir gebelik yaşamamak için bunlara dikkat edin

Yüksek riskli gebe adayıysanız hamile kalmadan önce mutlaka bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanına görünmeniz gerekir. Doktorunuz sizin ve eşinizin geçirdiği hastalıklar, ameliyatlar, kullanmak zorunda olduğunuz ilaçlar, kalıtsal hastalıklarınız, kan gruplarınız, anne adayının kilosu, beslenme alışkanlığı, yaşam tarzı ve işinize göre düzenleme yapacaktır. Fizik ve genital muayene, ultrasonografi inceleme, kan ve idrar analizlerinizi değerlendirerek hamilelik öncesi ve hamilelikte gelişebilecek riskleri saptayarak gerekli tedavileri planlayacaktır. Hamilelik öncesi kullanmak zorunda olduğunuz ilaçlar varsa bu ilaçlar hamilelikte kullanılabileceğiniz ilaçlar ile değiştirilecektir. Ayrıca tansiyon ve diyabet rahatsızlıklarınız hamile kalmadan önce kontrol altına alınarak normal seviyelere düşürülecektir.

BU HASTALIKLARINIZ VARSA YÜKSEK RİSKLİ GEBE ADAYISINIZ

Hamilelik öncesi var olan veya hamileliğiniz sırasında ortaya çıkabilen şu hastalıklar yüksek riskli gebelik yaşamanıza neden olabilir;