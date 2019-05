Riskli bir gebelik yaşamamak için bunlara dikkat edin

Hipertansiyon ya da diyabet hastasıysanız

Obezite hastasıysanız ya da mide küçültme ameliyatı olmuşsanız

35 yaş üzerindeyseniz ya da 18 yaşın altındaysanız

Kalp hastalıklarınız varsa

Tiroit bezi hastasıysanız

Epilepsi hastasıysanız

Organ nakli olmuşsanız

Otoimmün hastasıysanız

Anemik hastalıklarınız varsa

Kalıtsal hastalıklarınız varsa

Günde 15 sigaradan fazla içiyorsanız ya da madde bağımlısıysanız

HAMİLELİK EN DETAYLI CHECK UP DÖNEMİNİZ OLSUN

Anne adayları hamilelik öncesi ve sırasındaki dönemlerde beslenme, yaşam tarzı, egzersiz alışkanlıklarını uzman kontrolünde değiştirerek sağlıklı bir gebelik geçirebilir. Her anne adayına en detaylı check up hamilelik döneminde yapılmaktadır. Bu sonuçları avantaja çevirmek gerekiyor. Hamile kalan her anne adayına hamileliğinin ilk muayenesi 6-10. haftada yapılmalıdır. Bu muayenelerde fetüsün büyüklüğü, kaç tane olduğu, yerleşim yeri ve kalp atım varlığı ultrasonografik inceleme ile belirlenebilmektedir. Hamileliğin 11-14. haftaları arasında fetüsün ense kalınlığı, burun kemiği varlığı, kalp atım hızı, ilaveten yüz açısı, kalbe giden bir damardaki akım şekli, sol taraftaki kalp kapağındaki akım, gibi detaylar değerlendirilerek kromozom anomali riski saptanır. Yapılan kombine test sonucunun düşük risk grubunda çıkması 3’lü ve 4’lü tarama testine gerek kalmadığını gösterir. 18-23. haftalar arasında fetüsün anatomik yapısını değerlendirmek için perinatoloji uzmanı tarafından detaylı ultrasonografik muayene yapılmalıdır.