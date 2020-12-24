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Rita Ora'dan Kim Kardashian'a! 2020 yılının modada kazananları

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 24.12.2020 15:07 | Son Güncelleme:
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Rita Ora'dan Kim Kardashian'a! 2020 yılının modada kazananları

2020'nin başlarında kuşkusuz bir maskenin aksesuar ya da bir eşofman takımının temel kıyafete dönüşeceğini kimse tahmin edemezdi. Moda için kesinlikle tuhaf bir yıl oldu ancak, bu ünlülerin bundan en iyi şekilde yararlanmaya çalışmadığı anlamına gelmiyor.

Moda editörü Clemmie Fieldsend, 2020 yılında modada kazanan ünlüleri kaleme aldı.

EN YENİLİKÇİ

rita

Şarkıcı Rita Ora, Ağustos ayında İbiza'da bir tatilde bir Tri-kini'ye giriş yaptı. Üç parçalı maske ve bikini seti 200 pounddan fazlaya mal oldu, ancak yıldızı beyaz adada güvende tuttu. Kasım ayındaki pandemi sırasında düzenlediği 30. doğum günü partisinin Covid'e uyumlu olmaması ise üzücüydü.

EN İYİ AKSESUAR

normal

Yüz maskesi en iyi aksesuar değildi. Paul Mescal'ın Normal People'da hayat verdiği Connell'ın kolyesi en iyi aksesuar seçildi. İzleyiciler, tuhaf seks sahnelerine ve aktör Paul Mescal’ın kolyesine ayrı bir sevgi besliyor.

EN İYİ ŞOV

kim

Kim Kardashian bu yıl 40 yaşına girdi ama bu onun tangasını göstermesini engellemedi. Kardashian'ın G-string görünümü 2020'de kırmızı iç çamaşırı satışında bir artış yaşattı.

EN İYİ ELBİSE

harry

Harry Styles, kadın kıyafetleri giyme sevgisinden bahsettiğinde küresel bir tartışma başlattı. Ünlü isim Kasım ayında Vogue kapağında elbise ile poz verdi.

EN ŞIK

naomi

Mart ayında virüsün ciddiyeti daha belirgin hale geldikçe, model Naomi Campbell güvenliği stilin önüne koydu. Havaalanı için koruyucu kıyafet ve gözlükleriyle dikkat çekti.


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