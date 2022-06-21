HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Rize'de acı olay! Elektrik direğinden düşerek hayatını kaybetti

Rize'de acı olay! Elektrik direğinden düşerek hayatını kaybetti

21.06.2022 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize’nin Çayeli ilçesinde, arızayı gidermek için çıktığı elektrik direğinden düşen 62 yaşındaki Selahattin Öztürk hayatını kaybetti.

Rize'de acı olay! Elektrik direğinden düşerek hayatını kaybetti

Olay ilçeye bağlı Büyükköy beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, beldede yaşayan Selahattin Öztürk’ün, kendisine ait olduğu düşünülen teleferiğin sırma teli koparak savruldu ve komşunun ikametine giden elektrik kablolarına zarar verdi.

Komşusunun zarar gören kablosunu tamir etmek için elektrik direğine çıkan Öztürk, yaklaşık 7 metre yükseklikten aşağıya düştü. Öztürk’ü yol kenarında elektrik direğinin altında hareketsiz şekilde gören vatandaşlar gecikmeden 112 Acil çağrı ekiplerine ve jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan kontrolünde başında kanama olan Öztürk’ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

b4aabee2-e054-47d0-8946-51480e0d2afa

Öztürk’ün kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dayısının oğlu sandı, gerçek bambaşka çıkınca sesi kısıldıDayısının oğlu sandı, gerçek bambaşka çıkınca sesi kısıldı
İsveç'ten bir kez daha skandal görüntüler geldi! Göteborg'da küstah gösteriİsveç'ten bir kez daha skandal görüntüler geldi! Göteborg'da küstah gösteri
Kadir Şeker ile ilgili karar verildiKadir Şeker ile ilgili karar verildi
Anahtar Kelimeler:
Rize
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Gelen hesapla şoke oldu! Adisyonu paylaştı

Gelen hesapla şoke oldu! Adisyonu paylaştı

Flaş açıklama: Yüzde 20'ye yakın oy kaybı var

Flaş açıklama: Yüzde 20'ye yakın oy kaybı var

Jandarmanın havaya ateş açmasına ilişkin Valilikten açıklama

Jandarmanın havaya ateş açmasına ilişkin Valilikten açıklama

Asgari ücrete zam öncesi örnek karar

Asgari ücrete zam öncesi örnek karar

İş için çağrıldığı evlerde yaptıkları mide bulandırdı! Kameraya yakalandı

İş için çağrıldığı evlerde yaptıkları mide bulandırdı! Kameraya yakalandı

Akılalmaz tuzak! Banka banka dolaşıp milyonlarca lira çekmiş

Akılalmaz tuzak! Banka banka dolaşıp milyonlarca lira çekmiş

İlginizi Çekebilir

Bikinili pozlarını paylaştı! Sosyal medyayı salladı

Bikinili pozlarını paylaştı! Sosyal medyayı salladı

Kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler

Kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler

Arabayla uzun yolculuğa çıkarken mutlaka yanınıza almanız gereken ürünler

Arabayla uzun yolculuğa çıkarken mutlaka yanınıza almanız gereken ürünler

8 kadınla aynı anda evli! “Hepsiyle aynı mesafedeyim”

8 kadınla aynı anda evli! “Hepsiyle aynı mesafedeyim”

Yasak ve tehlikeli: Yediğiniz içtiğiniz çoğu şeyde var!

Yasak ve tehlikeli: Yediğiniz içtiğiniz çoğu şeyde var!

Mutfakta her şeyi pişirebileceğiniz midi fırın tavsiyeleri

Mutfakta her şeyi pişirebileceğiniz midi fırın tavsiyeleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.