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  4. Rize'de acı olay! Park halindeyken yanan otomobilde cansız bedeni bulundu

Rize'de acı olay! Park halindeyken yanan otomobilde cansız bedeni bulundu

03.02.2023 00:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'nin Kalkandere ilçesinde park halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürdüğünde ise acı manzara ortaya çıktı. Otomobilde bir kişinin yanmış bedeni bulundu.

Rize'de acı olay! Park halindeyken yanan otomobilde cansız bedeni bulundu

Kalkandere'ye bağlı Fındıklı köyünde Duran K.'ya (55) ait park halindeki otomobilde yangın çıktı. Kısa sürede alev topuna dönen otomobili görenler durumu jandarmaya haber verdi.

ARAÇTA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekiplerinin müdahaesi sonucu yangın söndürüldü. Ekiplerinin soğutma çalışmaları sırasında otomobilin içinde yanmış halde Duran K.'nın cansız bedenine ulaşıldı. Savcılık incemelesi sonrası cenaze otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni, çok yönlü araştırılıyor. (DHA)

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