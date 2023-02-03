Rize'de acı olay! Park halindeyken yanan otomobilde cansız bedeni bulundu

Kalkandere'ye bağlı Fındıklı köyünde Duran K.'ya (55) ait park halindeki otomobilde yangın çıktı. Kısa sürede alev topuna dönen otomobili görenler durumu jandarmaya haber verdi.
İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekiplerinin müdahaesi sonucu yangın söndürüldü. Ekiplerinin soğutma çalışmaları sırasında otomobilin içinde yanmış halde Duran K.'nın cansız bedenine ulaşıldı. Savcılık incemelesi sonrası cenaze otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni, çok yönlü araştırılıyor. (DHA)