HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Acı tesadüf! Aynı gün hem babasını hem de mobilya atölyesini kaybetti

Acı tesadüf! Aynı gün hem babasını hem de mobilya atölyesini kaybetti

02.02.2023 23:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da mobilya atölyesinde çıkan yangında çok sayıda mobilya ve ekipmanları küle döndü. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 45 dakikalık çalışması sonucu yangın söndürülürken, atölye sahibi Osman K.'nin vefat eden babasının defin işlemleri için Kayseri’ye gittiği öğrenildi. 

Acı tesadüf! Aynı gün hem babasını hem de mobilya atölyesini kaybetti

Yangın, saat 21.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Topçular Mahallesi Gazi Bulvarı'nda Osman Kayabal’a ait mobilya atölyesinde meydana geldi. Mobilya atölyesinden dumanların yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla birlikte olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın noktasına gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 45 dakikalık çalışmayla alevleri kontrol altına aldı. Soğutma çalışmaları sürdürülen yangında atölyede bulunan mobilyalar ile ekipmanları küle döndü. Yangın haberini duyarak olay yerine gelen iş yeri çalışanları ise büyük üzüntü yaşadı.

qq

Ekipler yangının çıkış nedeni araştırırken, atölyenin sahibi Osman K.'nin ise vefat eden babasının defin işlemleri için sabah saatlerinde Kayseri’ye gittiği öğrenildi. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşıyla telefonda görüştüBakan Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşıyla telefonda görüştü
Erdoğan'dan canlı yayında altılı masaya sert tepki!Erdoğan'dan canlı yayında altılı masaya sert tepki!
Gültekin Uysal ve Ümit Özdağ sosyal medyada birbirine girdi! Tepki gelince attığı tweeti sildiGültekin Uysal ve Ümit Özdağ sosyal medyada birbirine girdi! Tepki gelince attığı tweeti sildi
Anahtar Kelimeler:
yangın atölye çalışmaları

En Çok Okunan Haberler

İç çamaşırsız tarzıyla nefes kesti! Tamamen transparan...

İç çamaşırsız tarzıyla nefes kesti! Tamamen transparan...

Pırlanta kostümüyle her yerden dekolte verdi

Pırlanta kostümüyle her yerden dekolte verdi

Vahşet! 3 kişi kafalarından vurulmuş halde bulundu

Vahşet! 3 kişi kafalarından vurulmuş halde bulundu

Son dakika: 9 ülkenin büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı

Son dakika: 9 ülkenin büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı

İşte ilk sözleri... Metin Uca ve Barbaros Şansal gözaltına alındı

İşte ilk sözleri... Metin Uca ve Barbaros Şansal gözaltına alındı

Sürekli değişiyor! İstanbul için kar yağışında son tahminler geldi

Sürekli değişiyor! İstanbul için kar yağışında son tahminler geldi

İlginizi Çekebilir

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.