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Rize'de bir garip yol sorunu: Yaşlılar sırtlarda taşınıyor

02.04.2021 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'nin Hemşin ilçesinde bir vatandaş, arazisinden yol geçmesini istemeyince ortaya ilginç bir sorun çıktı. Arazi sahibinin itirazı sonrası yol yapılmayınca mağduriyet yaşayan komşuları, yaşlıları sırtlarında taşımaya başladı.

Rize'de bir garip yol sorunu: Yaşlılar sırtlarda taşınıyor

İlçeye bağlı Bahar Mahallesi sakinlerinin arazilerinden yol geçmesini istememesi üzerine komşuları mağduriyet yaşıyor. Mehtap Kaytazoğlu, baharın gelmesi ile evine çıkmak isteyen 95 yaşındaki komşusu Memdure Kobal’ı sırtında taşırken, o görüntüleri ise sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerin yayılmasının ardından ise yol sorunu olan mahallede yol vermek istemeyen diğer komşulara tepkiler oluşmaya başladı.

"CİDDİ MAĞDURİYET YAŞANIYOR"

Memdure Kobal’ı sırtında taşıyan Mehtap Kaytazoğlu mahalledeki diğer hasta ve engelli komşuları hakkında da bilgi vererek “Bir komşum yüzde 70 görme engelli. O patika yolda yürüyebilsin diye çimleri temizliyoruz çünkü yeşil gözüne alıyor. Kendisi onun için sopa ile geziyor. Patika olduğu için yoldan aşağıya düşmüşlüğü bile var. Aynı zamanda epilepsi hastası. Sadece o değil bir komşumuzun daha oğlu var. O da epilepsi hastası. Ciddi mağduriyet yaşanıyor” dedi.

"TAŞIYABİLMEM MÜMKÜN DEĞİL"

Kendi annesinin de böbreklerinden kaynaklı rahatsızlandığı sırada taşınmakta güçlük yaşadıklarını da sözlerine ekleyen Kaytazoğlu “88 yaşında annem Raziye. Memdure halayı sırtıma aldım taşıdım ama annem öyle değil. Onun kalıbı ile annemin kalıbı aynı değil. Annem 1.80 boyunda yaklaşık 90 kilogram ağırlığında. Benim taşıyabilmem mümkün değil. Komşudan destek alıyorum veya yürütmek zorunda kalıyorum. Daha 15 gün önce böbrek taşı sancısı tuttu. Sırtımıza alamadık, alamadığımız gibi yürütmek zorunda kaldık. Ambulans çağıramadık; sedye gelemiyor, gelse yol yok taşınmıyor. Sözü geçen kim varsa bu konuya el atmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Benim şimdi bu konuşmamı dinlese benim komşularım bana kızar. ‘Biz yol veriyoruz da sen neden böyle ediyorsun’ derler. Evet hepsi yol istiyor, yol taraftarı ama kimse ‘Benim arazimden geçsin’ istemiyor. Yani nereden gelecek yol, karşıdan asma köprüyle mi gelecek bilemiyorum” şeklinde konuştu.

(İHA)

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