HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Rize'de korkunç olay! 17 yaşındaki Ebrar serinlemek için denize girmişti, acı haber geldi

Rize'de korkunç olay! 17 yaşındaki Ebrar serinlemek için denize girmişti, acı haber geldi

07.07.2022 00:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahreden olay Rize'de yaşandı. 17 yaşındaki Ebrar Aktaş isimli genç kız serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra gözden kaybolan ve dalgıç polisler tarafından bulunan Ebrar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Rize'de korkunç olay! 17 yaşındaki Ebrar serinlemek için denize girmişti, acı haber geldi

Olay, saat 18.00 sıralarında Alipaşa Mahallesindeki plajda meydana geldi. Serinlemek için denize giren Ebrar Aktaş, bir süre sonra gözden kayboldu. Yakınlarının haber vermesi üzerine plajdaki cankurtaranlar devreye girdi ancak bir sonuç alınamadı. Aktaş için ihbarla gelen dalgıç polisler suda arama yaptı.

DALGIÇ POLİSLER ÇIKARDI

Dalgıç polisler tarafından suyun altında bulunan Aktaş, kıyıya çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Rize Devlet Hastanesine kaldırılan talihsiz genç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da dehşete düşüren cinayet! Ekipler korkunç manzarayla karşılaştıİstanbul'da dehşete düşüren cinayet! Ekipler korkunç manzarayla karşılaştı
Önce doktoru öldürdü sonra intihar etti!Önce doktoru öldürdü sonra intihar etti!
Anahtar Kelimeler:
Rize boğulma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Konya'da vahşice öldürülen Ekrem Karakaya'nın hastalarının yaptığı yorumlar herkesi ağlattı!

Konya'da vahşice öldürülen Ekrem Karakaya'nın hastalarının yaptığı yorumlar herkesi ağlattı!

Hayat Bilgisi'nin Barbie'si cesur pozuyla büyüledi

Hayat Bilgisi'nin Barbie'si cesur pozuyla büyüledi

Bazı otomobillerin fiyatı 300 bin TL düştü

Bazı otomobillerin fiyatı 300 bin TL düştü

Önce doktoru öldürdü sonra intihar etti!

Önce doktoru öldürdü sonra intihar etti!

Katilin TikTok paylaşımları dehşete düşürdü!

Katilin TikTok paylaşımları dehşete düşürdü!

Kadın davacı ve avukatını öldürdü... Cinayet anı kamerada

Kadın davacı ve avukatını öldürdü... Cinayet anı kamerada

İlginizi Çekebilir

Sarımsak hakkında çok az şey biliyorsunuz! En doğru hali...

Sarımsak hakkında çok az şey biliyorsunuz! En doğru hali...

Havlamasına sinirlendi! Demir çubukla vurunca...

Havlamasına sinirlendi! Demir çubukla vurunca...

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Göğüslerini elleriyle kapattı! Yarı çıplak pozuyla isyan etti

Göğüslerini elleriyle kapattı! Yarı çıplak pozuyla isyan etti

Eski hostes anlattı! “Bekar olmadığımı kanıtlamak için...”

Eski hostes anlattı! “Bekar olmadığımı kanıtlamak için...”

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.