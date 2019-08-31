Rize'de sağanak ve hortum

Kentte dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Gök gürültülü sağanak sonrası caddeler sulara teslim oldu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kendilerini dükkan ve saçak altlarına atarak korunmaya çalıştı. Yağış nedeniyle, Karadeniz Sahil Yolu'nda sürücüler zor anlar yaşadı.

DENİZDE HORTUM



Sabah saatlerinde etkisini yitiren sağanağın ardından Rize’de ise deniz üzerinde hortum oluştu. Denizin üzerinde bir süre ilerleyen hortum, ardından gözden kayboldu.

Kaynak: DHA



