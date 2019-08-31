HABER

Rize'de sağanak ve hortum

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2019 13:13 | Son Güncelleme

Rize'de etkili sağanağın ardından, caddeler suyla kaplandı, Karadeniz açıklarında ise hortum oluştu. Balıkçılar tarafından görüntülenen hortum, endişe yarattı.

Kentte dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Gök gürültülü sağanak sonrası caddeler sulara teslim oldu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kendilerini dükkan ve saçak altlarına atarak korunmaya çalıştı. Yağış nedeniyle, Karadeniz Sahil Yolu'nda sürücüler zor anlar yaşadı.

DENİZDE HORTUM

Sabah saatlerinde etkisini yitiren sağanağın ardından Rize’de ise deniz üzerinde hortum oluştu. Denizin üzerinde bir süre ilerleyen hortum, ardından gözden kayboldu.

Kaynak: DHA

PARTNER Gözlük kullananlara makyaj tüyoları Gözlük kullananlara makyaj tüyoları
Silivri'de kediye tekme atan kadın kameradaSilivri'de kediye tekme atan kadın kamerada
Güzelpınar'da taş ocağı eylemiGüzelpınar'da taş ocağı eylemi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Rize sağanak hortum

En Çok Okunan Haberler

Hamile kalmak için... Bu iddialar hastanelik etti

Hamile kalmak için... Bu iddialar hastanelik etti

Düğün günü damat hapishaneye gelin hastaneye gitti

Düğün günü damat hapishaneye gelin hastaneye gitti

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

30 Ağustos Resepsiyonu'nda dikkat çeken kareler!

30 Ağustos Resepsiyonu'nda dikkat çeken kareler!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Otomobillerde önemli değişiklik

Resmi Gazete'de yayımlandı! Otomobillerde önemli değişiklik

EGM'den açıklama! Twitter'dan bir kız çocuğuna ait müstehcen fotoğraflar paylaşan kişiler...

EGM'den açıklama! Twitter'dan bir kız çocuğuna ait müstehcen fotoğraflar paylaşan kişiler...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

FETÖ'nün suikast timini yakalayan komutanla ilgili yeni gelişme

FETÖ'nün suikast timini yakalayan komutanla ilgili yeni gelişme

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Antalya'da korkutan deprem!

Antalya'da korkutan deprem!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pençe-3 Harekâtı’nda hain tuzak imha edildi! Bakanlık görüntüleri yayımladı

Bakanlık görüntüleri yayımladı! Böyle tespit edildi

Taksiciye meslektaşlarından 'indi bindi ücreti' dayağı!

Ortalık karıştı! Taksiciye taksici dayağı

Çorlu'dan bir acı haber daha! Yolda yürürken saldırıya uğramıştı

Çorlu'dan bir acı haber daha!

Mersin'de fuhuş operasyonu!

Mersin'de fuhuş operasyonu!

Düğün günü damat hapishaneye gelin hastaneye gitti

Düğün günü damat hapishaneye gelin hastaneye gitti

Arnavutköy'de hafriyat kamyonu dehşeti!

İstanbul'da hafriyat kamyonu dehşeti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.