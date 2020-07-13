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Rize'de sel felaketi! Ev yıkıldı, 2 kişi kayıp

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2020 19:51 | Son Güncelleme

Rize'nin Çayeli ilçesinde şiddetli yağış hasara yol açtı. Çayeli ilçesi Sarısu köyü muhtarı Niyazi Çakır “Köyde 2 kişi kayboldu, haber alamıyoruz” dedi.

Rize'de sel felaketi! Ev yıkıldı, 2 kişi kayıp

Kent genelinde sabahtan itibaren etkili olan yağışın şiddetini artırması üzerine Çayeli ilçesinde debisi yükselen Şairler Deresi taştı.

Taşmanın etkisiyle dere üzerindeki köprü ulaşıma kapatıldı. Çevredeki çok sayıda aracın sular altında kaldığı sel nedeniyle Eski Pazar Mahallesi'ndeki apartmanların giriş katlarını su bastı.

Binaların alt katlarında yaşayan vatandaşlar, üst katlardaki komşularının yanına sığındı.

Şiddetli yağışın devam ettiği ilçede, belediye ekipleri dere sularının taşıdığı rusubatı temizlemek için iş makineleriyle çalışma yürütüyor.

"2 KİŞİ SELE KAPILDI"

Sarısu köyü muhtarı Niyazi Çakır, köylerinde selden dolayı ev yıkıldığını ve 2 kişinin de sele kapıldığını dile getirdi. Çakır, “Bölgede birkaç evde hasar var. 2 tane kayıp var ama onlara ulaşamıyorlar. Bizim de hiçbir şekilde gitme şansımız yok. Bölgede hiçbir şekilde ulaşım yok. Ben iş makinesi ile çıkıyordum onunla bile zor kurtardık kendimizi. Buraya hiçbir şey giremez ancak helikopter girer” ifadelerini kullandı.

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