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Rize Emniyet Müdürü’ne silahlı saldırının detayları ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2018 16:20 | Son Güncelleme

Rize Emniyet Müdürlüğü'ndeki silahlı saldırıda Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi şehit oldu. Kahreden saldırı ile ilgili önemli ayrıntılar ortaya çıktı. Saldırı ile ilgili açıklama yapan Rize Valisi Kemal Çeber, "İlçede görevli iken il merkezine gelmek istemiş. Bu insana polis memuru demek yanlış. O bir hain. Görüşme için odaya giriyor, ardından geri gelip ateş ediyor" dedi. Rize Valisi Çember, saldırganın tayininin reddedildiği bilgisini doğruladı.

Derepazarı ilçesinde görevli polis memuru İ.S, Emniyet Müdürü Altuğ Verdi ile görüşmek üzere İl Emniyet Müdürlüğüne geldi. Cep telefonu ve silahını güvenlikte bırakarak Verdi'nin makamına giren İ.S, bir süre görüştükten sonra buradan ayrıldı.

Cep telefonu ve silahını aldıktan sonra geri dönen İ.S, koşarak girdiği makam odasında, Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma memuru Yiğit Can Köksal'ı silahla vurdu. Yaralanan Verdi, Polat ve Köksal hastanelere kaldırıldı. Emniyet Müdürü Verdi, hastanedeki tüm kurtarma çalışmalarına rağmen şehit oldu.

Emniyet Müdürü Verdi ile yer değişikliği için görüşmek istediği öğrenilen İ.S, güvenlik güçlerince gözaltına alındı.

saldirganpolis

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Rize Valisi Kemal Çeber şu açıklamayı yaptı:

Arkadaşlarla görüşüyor. Görüşmeden sonra tabi bunlar görüşmeye girerken tedbirler alınmakla beraber, dışarıya çıkıyor. Silahını ve teçhizatını aldıktan sonra ani ve hızlı bir şekilde makama geri dönüyor. Ve sonra hiçbir şey demeden Altuğ müdürümüz ve personel şube müdürümüz var. Önce onları, sonra koruma arkadaşı yaralıyor.

Altuğ müdürümüz durumu ağır geldi. Arkadaşlarımız her türlü müdahaleyi yaptı ancak az önce kaybettik. Mekanı cennet olsun. Vatan sağ olsun. Hepimiz çok üzgünüz.

Bu kişi bir üniversite kazanmış. İl merkezine gelmek istemiş. Planlama var, herkesin bir görevi var. Bu sanıyorum uygun görülmemiş. Buraya da konuyu görüşmeye gelmiş. Muhtemelen istediği sonucu da alamadı. Biz ilk etapta o hainle ilgili de bir şey daha sorduk. Bu sıkıntısının dışında sessiz, sakin bilinen birisi. Tabi o bunun cezasını çekecek. Ama olan Altuğ müdürümüze, teşkilatımıza oldu. Yaralılarımız nispeten iyi. İkisi de ameliyata alındı.

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Rize Emniyet Müdürü silahlı saldırı Altuğ Verdi şehit

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
iyi yapmış insanları ordan oraya sürükleyemezler insanlar çalışmak istedikleri ortamda ve mekanda çalışmalıdır
hain arıyorsan aynaya bak p.c. her önüne gelene hain diyecek kadar hainsin. adamların kişisel sorunlarıyla vatan hainliği arasında bağ kuracak kadar aptalsın ve sen vali olmuşsun. seni oraya getirende senin gibidir eminim.
kendini vurduracak kadar ne yaptı bakalım müdür
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