HABER

Rize Emniyet Müdürü Verdi’yi şehit eden polis memurunun ilk duruşması tamamlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.09.2019 16:05 | Son Güncelleme

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’yi 11 Aralık 2018 tarihinde makamında şehit eden polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu’nun yargılanmasına bugün başlanırken, ilk duruşması tamamlandı.Rize Ağır Ceza Mahkemesinde Ağır Ceza Başkanı Adem Amaç başkanlığındaki duruşmanın öğleden sonraki bölümünde sanığın avukatı Mehmet Şentürk olay esnasında ve sonrasında yaşananların etkilemiş olabileceği gerekçesiyle sanığın ilgili sağlık kuruluşlarından akıl sağlığı ile ilgili rapor alınmasını talep etti.Sanık polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, son cümlesinde "Böyle bir şey yaşanmasını istemezdik söyleyecek bir şey yok" ifadelerini kullandı.Sanık ilk sorgusunda şehit emniyet müdürünün olay sırasında silahından tuttuğu ifadesinin hatırlatılması üzerine duruşmada ise “Görmedim sadece öyle bir şey hissettim.

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’yi 11 Aralık 2018 tarihinde makamında şehit eden polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu’nun yargılanmasına bugün başlanırken, ilk duruşması tamamlandı.
Rize Ağır Ceza Mahkemesinde Ağır Ceza Başkanı Adem Amaç başkanlığındaki duruşmanın öğleden sonraki bölümünde sanığın avukatı Mehmet Şentürk olay esnasında ve sonrasında yaşananların etkilemiş olabileceği gerekçesiyle sanığın ilgili sağlık kuruluşlarından akıl sağlığı ile ilgili rapor alınmasını talep etti.
Sanık polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, son cümlesinde "Böyle bir şey yaşanmasını istemezdik söyleyecek bir şey yok" ifadelerini kullandı.
Sanık ilk sorgusunda şehit emniyet müdürünün olay sırasında silahından tuttuğu ifadesinin hatırlatılması üzerine duruşmada ise “Görmedim sadece öyle bir şey hissettim. Sorguda yönlendirildiğimi düşünüyorum. Görmedim hissettim” dedi.
Rize Ağır Ceza Mahkemesi tarafından davaya katılmayan tarafların zorla getirilmesine, sanığın akli sağlık raporu için Adli Tıp Kurumuna sevkine ve sanığın tutukluğunun devamına karar verildi. Mahkeme 21 Kasım 2019 günü saat 15.00’e ertelendi.

PARTNER Tescilli güzel sosyal medyayı salladı Tescilli güzel sosyal medyayı salladı
Motosiklet üzerinde dans eden kadın maganda yakalandıMotosiklet üzerinde dans eden kadın maganda yakalandı
Kafası demir korkuluğa sıkışan çocuğu itfaiye kurtardıKafası demir korkuluğa sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu canlı yayında duyurdu: Şehrimiz sıkıntıdadır, nokta

İmamoğlu canlı yayında duyurdu: Şehrimiz sıkıntıdadır, nokta

'Büyük İstanbul depremi maksimum 7,6 büyüklüğünde olacak'

'Büyük İstanbul depremi maksimum 7,6 büyüklüğünde olacak'

Deprem sonrası yaptığı paylaşıma eleştiri yağdı

Deprem sonrası yaptığı paylaşıma eleştiri yağdı

Deprem paylaşımı! 'Okkalı bir küfrü...'

Deprem paylaşımı! 'Okkalı bir küfrü...'

İstanbul depremiyle ilgili korkutan açıklama: İçim sıkılıyor

İstanbul depremiyle ilgili korkutan açıklama: İçim sıkılıyor

Türk Telekom'dan yeni açıklama

Türk Telekom'dan yeni açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kartal'da öğretmenlerin istifa ettiğini duyan veliler, okul önüne koştu

Haberi duyan veliler okula koştu

Yolcu treninin yaşlı kadına çarpma anının görüntüleri ortaya çıktı

Yolcu treni yaşlı kadına böyle çarptı

Apollon Smintheus Tapınağı'nda Bizans hazinesi bulundu

Çanakkale'de bulundu! Şimdiye kadarki en önemli hazine

Sinop’ta şüpheli ölüm

Sinop’ta şüpheli ölüm

Kardeşinin boğulduğu yerde kayboldu

Kardeşinin boğulduğu yerde kayboldu

Uyuşturucu sanığından 'pes' dedirten savunma: Kaybetmemek için belime sardım

'Pes' dedirten savunma: Kaybetmemek için belime sardım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.