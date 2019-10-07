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Rize’de dün yaşanan şiddetli yağışın ardından Tunca Beldesi’nin tüm yolları kapandı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.10.2019 13:03 | Son Güncelleme

Rize’nin Ardeşen ilçesine bağlı Tunca Beldesi’nde dün etkili olan şiddetli yağış sonrasında sel ve heyelanlar yaşanırken, menfezler tıkandı ve yollar ulaşıma kapandı.

Rize’nin Ardeşen ilçesine bağlı Tunca Beldesi’nde dün etkili olan şiddetli yağış sonrasında sel ve heyelanlar yaşanırken, menfezler tıkandı ve yollar ulaşıma kapandı. Toprak kayması nedeniyle ise Mevlüt Aytemiz isimli vatandaşın evini toprak bastı.
Beldeye bağlı Ada mahallesinde bulunan Mevlüt Aytemiz’e ait evi su bastığı ve evde ciddi hasar meydana geldi. Hayatı boyunca Tunca Beledesi’nde ilk kez bu kadar şiddetli bir yağmur gördüğünü dile getiren Belediye Başkanı Ahmet Naci Aytemiz “Dün akşam saatlerinde yağış başladı. Ben 52 yaşındayım. Ömrümde böyle bir yağmur görmedim. Bütün menfezlerimiz ve yollarımız şuan kapalı. Akşam saat 20.00’dan itibaren 3 makinesi ile sahadayız. Gece boyunca tüm ekiplermizle arazideydik. Vatandaşın acil sıkıntılarını ve yolları açmak için son derece mücadele verdik. 2-3 evle ilgili epey bir endişemiz vardı ama şuan kalmadı. Elhamdülillah her hangi bir can kaybı olmadı” ifadelerini kullandı.

Son anda kurtuldular
Kendisinin evde olmadığı sırada toprak kayması olduğunu ve eşi ile oğlunun son anda evden kendini dışarıya atarak kurtulduğunu dile getiren Mevlüt Aytemiz isimli vatandaş “Su geldi, toprak geldi, her şey geldi. Ben kendim evde değildim, hanımım ve çocuğum selden kıl payı kurtuldular. Komşular kaçın diye haber verdi ve evden hemen kaçtılar. Aniden bindirdi. Evde oturulmaz hale geldi. Sağ olsun belediye başkanımız geldi bize yardımcı oldu. gerekenin yapılacağını söyledi. Biz de bekliyoruz” dedi.
Toprağın bir anda dere gibi geldiğini ve evi son anda terk ettiklerini dile getiren Emine Aytemiz ise “Su eve doğru gelmesin diye suyun giderini biraz açtım. Oğlumla menfez tıkanmış mı diye baktım. Yarım metre kadar boşluk vardı menfezde. 5 dakika oldu olmadı afet bir anda geldi. Komşular bağırdı ’evden çıkın’ diye. Bizde kendimizi öteki taraftan dışarıya zar zor atabildik. Gece evden çıktık, can korkusundan kalamadık. Çok fazla şiddetli yağmur yağdı, dere gibi. Hiç böyle bir yağmur görmemiştim bu yaşıma kadar” şeklinde konuştu.

Rize’de dün yaşanan şiddetli yağışın ardından Tunca Beldesi’nin tüm yolları kapandı

Rize’de dün yaşanan şiddetli yağışın ardından Tunca Beldesi’nin tüm yolları kapandı

Rize’de dün yaşanan şiddetli yağışın ardından Tunca Beldesi’nin tüm yolları kapandı

Rize’de dün yaşanan şiddetli yağışın ardından Tunca Beldesi’nin tüm yolları kapandı

Rize’de dün yaşanan şiddetli yağışın ardından Tunca Beldesi’nin tüm yolları kapandı

Rize’de dün yaşanan şiddetli yağışın ardından Tunca Beldesi’nin tüm yolları kapandı

Rize’de dün yaşanan şiddetli yağışın ardından Tunca Beldesi’nin tüm yolları kapandı

Rize’de dün yaşanan şiddetli yağışın ardından Tunca Beldesi’nin tüm yolları kapandı

Rize’de dün yaşanan şiddetli yağışın ardından Tunca Beldesi’nin tüm yolları kapandı

Rize’de dün yaşanan şiddetli yağışın ardından Tunca Beldesi’nin tüm yolları kapandı

Rize’de dün yaşanan şiddetli yağışın ardından Tunca Beldesi’nin tüm yolları kapandı

Rize’de dün yaşanan şiddetli yağışın ardından Tunca Beldesi’nin tüm yolları kapandı

Rize’de dün yaşanan şiddetli yağışın ardından Tunca Beldesi’nin tüm yolları kapandı

Rize’de dün yaşanan şiddetli yağışın ardından Tunca Beldesi’nin tüm yolları kapandı

Rize’de dün yaşanan şiddetli yağışın ardından Tunca Beldesi’nin tüm yolları kapandı

Rize’de dün yaşanan şiddetli yağışın ardından Tunca Beldesi’nin tüm yolları kapandı

Rize’de dün yaşanan şiddetli yağışın ardından Tunca Beldesi’nin tüm yolları kapandı

Rize’de dün yaşanan şiddetli yağışın ardından Tunca Beldesi’nin tüm yolları kapandı

Rize’de dün yaşanan şiddetli yağışın ardından Tunca Beldesi’nin tüm yolları kapandı

Rize’de dün yaşanan şiddetli yağışın ardından Tunca Beldesi’nin tüm yolları kapandı

Rize’de dün yaşanan şiddetli yağışın ardından Tunca Beldesi’nin tüm yolları kapandı

Rize’de dün yaşanan şiddetli yağışın ardından Tunca Beldesi’nin tüm yolları kapandı

Rize’de dün yaşanan şiddetli yağışın ardından Tunca Beldesi’nin tüm yolları kapandı

Rize’de dün yaşanan şiddetli yağışın ardından Tunca Beldesi’nin tüm yolları kapandı

Rize’de dün yaşanan şiddetli yağışın ardından Tunca Beldesi’nin tüm yolları kapandı
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