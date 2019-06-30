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Rize'de köpek yavrusunu dereye atan temizlik işçisine soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2019 11:05 | Son Güncelleme

Rize'de köpek yavrusunu dereye atan temizlik işçisine soruşturma

RİZE (AA) - Rize'nin Kalkandere ilçesinde, köpek yavrusunu faraşa koyarak demir bariyerler üzerinden dereye fırlatan belediye temizlik personeli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kalkandere Belediye Başkanı Kenan Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, internete düşen ve bilgileri dışında gelişen üzücü olaydan ötürü belediye adına herkesten özür dilediğini belirtti.

Olaya ilişkin temizlik görevlisinin ifadesi alınarak hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca hukuki sürecin işletildiğini ifade eden Yıldırım, "Ayrıca ilgili kişi hakkında idari soruşturma süreci de başlatılmıştır. Gereken cezayı kendisine vereceğim, cezasız kalmayacak." dedi.

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Kalkandere Kalkandere Belediye Başkanı Kenan Yıldırım köpek Rize yavru

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