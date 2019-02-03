İkizdere Kaymakamı Hasan Kösoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin en güzel yerinin Karadeniz, Rize'nin en güzel yerinin de İkizdere Vadisi olduğunu söyledi.

Sağlık ekiplerinin olası kazalara karşı tedbir aldığı şenlikte, katılımcılara etli pilav dağıtıldı. Ayrıca vatandaşlara ÇAYKUR tarafından çay ikram edildi.

Yaylaya gelen yerli ve yabancı turistler, horon oynayarak karın tadını çıkardı. Şenlikte, bazı vatandaşlar da naylon, şambrel ve poşetlerle kaymaya çalıştı.

Meşeköy sakinlerinin de katıldığı şenlikte, "lazboard" ile kayak yapmaya çalışanlardan bazıları düştü.

Etkinliğe katılanlar, yörede ''petranboard'' ya da "lazboard" adı verilen tahtalarla kayak yapmak üzere yayladaki parkura geldi. Önce deneme yaparak tahtaya alışmaya çalışanlar, ardından kaymanın keyfini yaşadı.

Meşeköy muhtarlığınca 2 bin 200 rakımlı Petran Yaylası'nda düzenlenen şenliğe, yerli ve yabancı yaklaşık bin 500 kişi katıldı.

Petran Yaylası'nın çok güzel ve kayak yapmaya uygun olduğunu belirten Kösoğlu, şunları kaydetti:

"Yöredeki insanlar yaklaşık 150-200 yıldır yüzme tahtasıyla kayıyorlar. Bu bölgenin yaşlısı, genci, kadını ve erkeği yüzme tahtası ile çok güzel kayıyorlar. Amacımız buradaki güzellikleri herkese yaşatmak ve göstermek. Petran'ı ve İkizdere Vadisi'ni kayakseverlere tanıtmak ve duyurmak. Çok güzel bir katılım oldu. İnşallah burası Rize'nin gözbebeği olur."

Ayşen Ayar ise çok eğlendiklerini ifade ederek, "İlk defa denedim, başarabildim. Biraz yuvarlandım. Kayarken kilometreyi hesaplayamadım. Biraz yavaş gittim." dedi.

Mücella Tekke de ilk defa kaydıklarını söyleyerek, "Alışınca kolay oluyor. Kayarken elimizdeki sopalarla destek alarak fren yapıyoruz." ifadesini kullandı.

