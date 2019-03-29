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Rize’de taşınan eski Orta Cami yeni yerinde ibadete açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 22:00 | Son Güncelleme

Rize’de yapılacak olan Bulvar Projesi içerisinde kalan Eski Orta Cami’nin Yeniköy Mahallesi Timya Vadisi Kentsel Dönüşüm alanına taşınma işleminin tamamlanmasının ardından yeni cami bugün okunan mevlid ve Cuma namazıyla ibadete açıldı.Karayolları ağı kapsamına alınan ve Menderes bulvarı, Güney Çevre yolu ile Dosma kavşağını birbirine bağlayacak olan Bulvar Projesi güzergahı üzerinde kalan Eski Orta Cami’nin projenin yapılabilmesi için Timya Vadisi Kentsel Dönüşüm alanına taşıma işlemi gerçekleşerek devam eden inşaat çalışmaları tamamlandı.İç ve dış dizaynı en ince detayına kadar birebir eskisiyle aynı görünüme sahip olan cami, devam eden çevre düzenleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Cuma namazıyla birlikte ibadete açıldı.Cuma namazı öncesinde Rize Belediyesi koordinesinde, Rize İl Müftülüğü tarafından tüm şehitlerimiz için Mevlid-i Şerif okunarak, İl Müftüsü İsmail Yalçın tarafından dua edildi.Mevlid-i Şerifin ardından Cuma namazı kılınırken, Cuma hutbesi ise Rize Yusuf Karali Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü Mehmet Bilgin tarafından okundu.Kalabalık cemaat topluluğunun katılımıyla ibadete açılan cami cemaati arasında, Rize Valisi Kemal Çeber, Rize Belediye Başkanı Prof.

Rize’de taşınan eski Orta Cami yeni yerinde ibadete açıldı

Rize’de yapılacak olan Bulvar Projesi içerisinde kalan Eski Orta Cami’nin Yeniköy Mahallesi Timya Vadisi Kentsel Dönüşüm alanına taşınma işleminin tamamlanmasının ardından yeni cami bugün okunan mevlid ve Cuma namazıyla ibadete açıldı.
Karayolları ağı kapsamına alınan ve Menderes bulvarı, Güney Çevre yolu ile Dosma kavşağını birbirine bağlayacak olan Bulvar Projesi güzergahı üzerinde kalan Eski Orta Cami’nin projenin yapılabilmesi için Timya Vadisi Kentsel Dönüşüm alanına taşıma işlemi gerçekleşerek devam eden inşaat çalışmaları tamamlandı.
İç ve dış dizaynı en ince detayına kadar birebir eskisiyle aynı görünüme sahip olan cami, devam eden çevre düzenleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Cuma namazıyla birlikte ibadete açıldı.
Cuma namazı öncesinde Rize Belediyesi koordinesinde, Rize İl Müftülüğü tarafından tüm şehitlerimiz için Mevlid-i Şerif okunarak, İl Müftüsü İsmail Yalçın tarafından dua edildi.
Mevlid-i Şerifin ardından Cuma namazı kılınırken, Cuma hutbesi ise Rize Yusuf Karali Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü Mehmet Bilgin tarafından okundu.
Kalabalık cemaat topluluğunun katılımıyla ibadete açılan cami cemaati arasında, Rize Valisi Kemal Çeber, Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü, Baro Başkanı Ümit Peçe, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Kazancı, İl Kültür Müdürü İsmail Hocaoğlu ve Ak Parti Rize Belediye Başkan Adayı Rahmi Metin de yer aldı.
Namaz sonrasında camiden çıkan cemaate Rize Belediyesi tarafından hazırlanan lokumlar ikram edildi.
Namazın ardından taşınma süreciyle ilgili bir açıklama yapan Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap, "Yaklaşık iki yıl önce Karayolları ağı kapsamına alınan ve Menderes bulvarı, Güney Çevre yolu ile Dosma kavşağını birbirine bağlayacak olan Bulvar Projesi nedeniyle proje içerisinde kalan Orta Cami’nin ilgili Vakıf işbirliğinde taşıma işlemini gerçekleştirdik. Timya Vadisi Kentsel Dönüşüm alanına taşınma işlemi gerçekleşen Cami, önceki camimizle birebir aynı görünüm ve ölçüler içerisindedir. Bugün de burada bu camimizin ibadete açılışına şahit olduk. Bu vesile ile camimizin ilimize hayırlı olmasını yüce Allah’tan niyaz eder, emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.
Öte yandan ilk Orta Camii 1737 tarihinde yapılmıştı. I. Dünya Savaşı’ndan sonra Ruslar çekilirken Ermeni askerler tarafından yakılan cami 1929 yılında onarılmışsa da 1941 yılında Hacı Memiş Efendi adlı bir hayırseverin öncülüğünde taşınmadan önceki haliyle yeniden inşa edilmişti.

Rize’de taşınan eski Orta Cami yeni yerinde ibadete açıldı

Rize’de taşınan eski Orta Cami yeni yerinde ibadete açıldı

Rize’de taşınan eski Orta Cami yeni yerinde ibadete açıldı

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