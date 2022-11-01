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Rize’de yayla evinin kundaklandığı iddiası

01.11.2022 07:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize’nin İkizdere ilçesi Ovit Yaylası’nda bir ev çıkan yangında alevlere teslim oldu.

Rize’de yayla evinin kundaklandığı iddiası

Yangının kundaklama sonucu çıktığı iddia edildi.

Yangın, 2640 rakımlı Ovit Yaylası’ndaki bir evde çıktı. Alınan bilgiye göre, bir evden dumanlar yükseldiğini gören yayla sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yayla sakinleri, yanan evden kaçarak uzaklaşan şahıslar gördüklerini ve şahısları kovaladıklarını söyledi. Yangının iddia edildiği gibi kundaklama olup olmadığı yapılan incelemelerin ardından netleşecek.

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