Rize'de yıkılan tarihi kemer köprünün yapımına başlandı

RİZE (AA) - Rize'de yıkılan tescilli tarihi Ambarlık Kemer Köprüsü'nün yapımına yeniden başlandı.

İl Genel Meclisi Başkanı İbrahim Türüt, yaptığı yazılı açıklamada, köprü yıkıldığı zaman en büyük tesellilerinin herhangi bir can kaybı yaşanmaması olduğunu bildirdi.

Yaklaşık 300 yıllık köprüde bütün köylülerin olduğu gibi kendisinin de anılarının bulunduğunu belirten Türüt, şunları kaydetti:

"Yıkıldığını görmek herkesi olduğu gibi beni de çok üzdü. Olay olduğunda il dışında olmama rağmen ilgili makamlarla gerekli görüşmeleri yaptık. Karayolları 10. Bölge Müdürlüğümüz de ilgili incelmeyi yaparak hemen çalışmalara başladı.

Köprü inşallah en kısa sürede tamamlanarak hizmete sunulacak."

