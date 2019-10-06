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Rize’nin Ardeşen ilçesinde şiddetli yağış

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2019 22:17 | Son Güncelleme

Rize’nin Ardeşen ilçesinde bugün etkili olan şiddetli yağışlar sonrasında oluşan sel ve heyelanlar nedeniyle birçok köy yolu ulaşıma kapandı.Ardeşen İlçe Özel İdare Müdürü Osman Yazıcı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Akdere Köyü’ne ulaşım sağlanamıyor.

Rize’nin Ardeşen ilçesinde şiddetli yağış

Rize’nin Ardeşen ilçesinde bugün etkili olan şiddetli yağışlar sonrasında oluşan sel ve heyelanlar nedeniyle birçok köy yolu ulaşıma kapandı.
Ardeşen İlçe Özel İdare Müdürü Osman Yazıcı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Akdere Köyü’ne ulaşım sağlanamıyor. Sinan-Manganez-Kaçkar köyleri arasında yol ulaşıma kapandı. Menfezler tıkandı. Aşağı Durak Köyü Çirihinci mevkiinde bir evi su bastı. Yamaçdere, Akkaya, Şenyamaç köylerinde ana yollarında ve menfezlerinde sıkıntılar var. Dere taşması sonucu Pınarlı Köyü girişindeki köprünün üstü taş ve molozlarla doldu. Oraya da ulaşım sağlanamıyor. Özel idaremize bağlı 3 JSB, 1 kepçe ve 2 greyder yol ve menfez açma çalışmalarına devam ediyor. Can kaybı noktasında bilgi gelmedi; ancak ciddi hasarlar var” dedi.
İlçeye bağlı Tunca Beldesi’nde de sel ve heyelandan dolayı sıkıntılar yaşanırken, Tunca Grup yolunda yer yer heyelan meydana geldi. Sürücülerin dikkatli olması istenirken, beldeye bağlı Ada ve Orta Mahalledeki iki evin tehlike altında olduğu ifade edildi. Ada Mahallesi’ndeki evi su bastığı ve evde ciddi hasar meydana geldiği öğrenildi. Tunca Belediye Başkanı Ahmet Naci Aytemiz, ekiplerle birlikte yol açma çalışmalarına katıldı. Ekiplerden bilgiler alan Aytemiz, yol ve menfezlerin açılması için gayret gösterdiklerini ifade etti.

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