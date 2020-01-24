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'Robin Hood' bu sefer de İzmit'te ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 16:27 | Son Güncelleme

İstanbul'un özellikle gecekondu mahallelerinde zarf içerisinde para dağıtan ve bakkallardaki veresiye defterlerini alıp tüm borçları ödeyen gizemli hayırsever bu kez İzmit’te ortaya çıktı.

İzmit Bekirdere Mahallesi’nde bulunan bir bakkal dükkanına dün gelen bir kişi dükkanın sahibi Selahattin Karagöz’e, mahalle halkının veresiye borçlarının olup olmadığını sordu. Yaklaşık 6-7 bin TL borçları olduğunu söylemesi üzerine gizemli kişi, veresiye defterini alacağını söyleyerek, dükkan sahibine 7 bin lira bıraktı. Bakkal camına da, "Bu dükkanın veresiye hesabı bir hayırsever tarafından ödenmiştir" yazısı yapıştırarak kayıplara karıştı.

'ANİDEN DÜKKANDAN ÇIKARAK KAYIPLARA KARIŞTI'

Hayırsever vatandaşın veresiye defterini alıp vatandaşların tüm borcunu ödediğini söyleyen Selahattin Karagöz, "Bir kişi dükkanına geldi. Veresiye yazdıranın olup olmadığını sordu. Daha sonra veresiye borcu olanları ödeyeceğini söyledi. Ben de 6-7 bin lira alacak defterinde olduğunu söyledim. İnanamadım ve benimle dalga geçtiğini düşünerek biraz tersledim kendisini. Daha sonra masaya 7 bin lira çıkardı. Yalnız bir şart koştu ve dükkana ‘Bu dükkanın veresiye hesabı bir hayırsever tarafından ödenmiştir’ yazısı yazdı ve aniden dükkandan çıkarak kayıplara karıştı" dedi.

'KEŞKE BENİM DE BORCUM OLSAYDI'

Mahalle halkının borçlarının ödenmesinden çok memnun olduğunu söyleyen Birgül Sargın, "Daha önce İstanbul’da veresiye defterlerini kapatan bir kişi olduğunu duymuştuk ve şimdi de mahallemize geldiğini öğrendik. Mahalle sakinleri bu durumdan çok memnun. Ben o bakkaldan alışveriş yapıyorum ama peşin ödüyordum. Borcum yoktu. Keşke benim de borcum olsaydı" diye konuştu.

'HERKES GİZEMLİ KİŞİYİ KONUŞUYORDU'

Hayırsever vatandaşı kahvede duyduğunu söyleyen Cevdet Polat, "Kahvede sabah oturuyorduk. Herkes gizemli kişiyi konuşuyordu. Bir kişi gelip bakkalın veresiye defterini alarak tüm borçları ödediğini öğrendik. Allah razı olsun" dedi.

Mahalle sakinlerinden Ümit Köse ise, "İstanbul’daki Robin Hood mahallemize de gelmiş. Vatandaşların bakkala olan tüm borçlarını kapatmış. Allah razı olsun. Mahalle sakinleri de çok sevindi. Ben başka bir bakkaldan alışveriş yapıyorum. Gariban insanların borç harçlarının ödenmesi beni de çok sevindirdi. Allah razı olsun ondan" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Robin Hood izmit veresiye defteri borç

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
Ben o bakkaldan alışveriş yapıyorum ama peşin ödüyordum. Borcum yoktu. Keşke benim de borcum olsaydı" seviyorum yurdum insanını
Hey allahım ya keşke benim de borcum olsaydı kafası nasıl bir kafa. hep birilerini sikmanin peşindeyiz hep beleş şeyler peşindeyiz
@turgay_citak_2018 demiş bayanın biri ona güldüm neden beğenmediniz yorumumu ...
bu işin altından bi bit yeniği çıkacak. aha da buraya not düşüyorum.
@roso74 hiçbi bit yeniği çıkmaz dostum . benimde çok param olsa emin ol aynını bende yaparım .. hemde defalarca ..
ALLAH VAR GAM KEDER DERT YOK...
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