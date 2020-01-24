'Robin Hood' bu sefer de İzmit'te ortaya çıktı

İzmit Bekirdere Mahallesi’nde bulunan bir bakkal dükkanına dün gelen bir kişi dükkanın sahibi Selahattin Karagöz’e, mahalle halkının veresiye borçlarının olup olmadığını sordu. Yaklaşık 6-7 bin TL borçları olduğunu söylemesi üzerine gizemli kişi, veresiye defterini alacağını söyleyerek, dükkan sahibine 7 bin lira bıraktı. Bakkal camına da, "Bu dükkanın veresiye hesabı bir hayırsever tarafından ödenmiştir" yazısı yapıştırarak kayıplara karıştı.

'ANİDEN DÜKKANDAN ÇIKARAK KAYIPLARA KARIŞTI'



Hayırsever vatandaşın veresiye defterini alıp vatandaşların tüm borcunu ödediğini söyleyen Selahattin Karagöz, "Bir kişi dükkanına geldi. Veresiye yazdıranın olup olmadığını sordu. Daha sonra veresiye borcu olanları ödeyeceğini söyledi. Ben de 6-7 bin lira alacak defterinde olduğunu söyledim. İnanamadım ve benimle dalga geçtiğini düşünerek biraz tersledim kendisini. Daha sonra masaya 7 bin lira çıkardı. Yalnız bir şart koştu ve dükkana ‘Bu dükkanın veresiye hesabı bir hayırsever tarafından ödenmiştir’ yazısı yazdı ve aniden dükkandan çıkarak kayıplara karıştı" dedi.