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RoboCop’lu Mortal Kombat 11 Aftermath duyuruldu

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 08.05.2020 12:19 | Son Güncelleme

PC, PS4, Xbox One ve Nintendo Switch‘te yer alan Mortal Kombat 11 için yeni bir genişleme olan Aftermath bugün duyuruldu. 26 Mayıs’tan itibaren dijital olarak sunulacak olan NetherRealm Studios tarafından geliştirilen Mortal Kombat 11 Aftermath, eleştirmenlerin övgü dolu hikayesini güven ve aldatmaca merkezli yepyeni, sinematik bir anlatıyla genişletiyor.

RoboCop’lu Mortal Kombat 11 Aftermath duyuruldu

Bu genişleme paketinde; Ateş Tanrısı Liu Kang, zamanın yeni bekçisi ve Earthrealm’in koruyucusu, iki dünyanın kaderi dengede dururken.yeni bir tarih oluşturmak için beklenmedik müttefiklerin ve tanıdık düşmanların yardımına başvurmak zorunda kalacak.

Büyüyen oynanabilir savaşçı listesine ek olarak, yeni genişleme, kardeşi Raiden ile birlikte Earthrealm’in koruyucusu olarak görev yapan. Rüzgar Tanrısı Fujin’in ve dört silahlı, yarı insan ve yarı ejderha kraliçesinin Sheeva’nın muzaffer dönüşünü içeriyor.

ROBOCOP FİLMLERİYLE BENZER

İkonik, son derece gelişmiş sibernetik polis memuru RoboCop, franchise’da ilk kez görünecek. Aftermath ‘deki RoboCop, hem orijinal “RoboCop” (1987) filminde hem de “RoboCop 2” (1990) devamında popüler karakteri canlandıran aktör Peter Weller‘in sesini ve benzerliğini sunuyor. Aftermath ayrıca zamanla piyasaya sürülecek üç yeni karakter skin paketi içerecek.

Buna ek olarak, tüm Mortal Kombat 11 sahipleri, Klassic Dead Pool ve Soul Chamber arenaları dahil yeni Stage’lere, rakipleri yok etmek için çevreyi kullandıkları ölümcül hareketler olan Stage Fatalities ve 90’lı yılların özelliği, oyuncuların düşmanlarını bir nezaketle indirmelerine izin veren popüler Friendships özelliklerine erişebilecekler. Bu özellikler, Aftermath sürümüyle birlikte ücretsiz bir içerik güncellemesi olarak sunulacak.

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