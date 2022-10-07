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Robot üreticilerinden 'yüreklere su serpen' söz! Akıllara ise o görüntüler geldi

07.10.2022 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü dört ayaklı robot Spot'un üreticisi Boston Dynamics'in de içinde bulunduğu altı robotik şirketi, gelişmiş mobiliteye sahip genel amaçlı robotlarını silahlandırmama sözü verdi. Şirketlerin bu sözü, gelecekte robotların tehdit edici ve zarar verici yönlerinden korkanların yüreklerine su serpti. Ancak akıllara temmuz ayında viral olan bir görüntü geldi.

Robot üreticilerinden 'yüreklere su serpen' söz! Akıllara ise o görüntüler geldi

Robotlar artık hayatımızın içinde. Gelişmiş mobil robotların ortaya çıkması, yeni bir dönemi başlatan her yeni teknolojide olduğu gibi, kötüye kullanım olasılığını akıllara getiriyor. Nitekim, bu robotlar bazı kişilerin eline geçerse bunları medeni hakları ihlal etmek veya başkalarını tehdit etmek, zarar vermek veya korkutmak için kullanabilir. Özellikle endişe duyulan konu ise robotların silahlandırılması. Bu konuda robotik şirketlere çok iş düşüyor.

"ONLARA SİLAHLANDIRMAYACAĞIZ!"

Boston Dynamics ve diğer 5 robotik şirketi ise (Agility Robotics, ANYbotics, Boston Dynamics, Clearpath Robotics, Open Robotics, Unitree Robotics) bu konuda harekete geçti ve bir açık mektup yayınladı. Şirketler, "genel amaçlı robotları" silahlandırmama sözü verdi.

robot sözü iç

"Genel Amaçlı Robotlar Silahlanmamalı" başlıklı mektupta, altı şirket (Agility Robotics, ANYbotics, Boston Dynamics, Clearpath Robotics, Open Robotics, Unitree Robotics), genel amaçlı ürünlerinin silahlandırılmasından kaynaklanan "zarar riskleri ve ciddi etik sorunlar" hakkındaki endişeleri dile getirdi.

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Robot üreticileri, mektupta "Gelişmiş mobiliteye sahip genel amaçlı robotlarımızı veya gelişmiş robotiği mümkün kılan geliştirdiğimiz yazılımları silahlandırmayacağımıza ve başkalarının bunu yapmasını desteklemeyeceğimize söz veriyoruz." ifadelerini yer verdi.

AKILLARA İZLEYENLERİ KORKUTAN O GÖRÜNTÜLER GELDİ

Temmuz ayında, dört ayaklı bir robot köpeğin sırtına bağlı bir silahla ateş açtığı video sosyal medyada gündem olmuştu.

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Söz konusu video, bu konudaki korkuları alevlendirmişti.


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Anahtar Kelimeler:
Boston Dynamics robot
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