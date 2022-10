Robot üreticilerinden 'yüreklere su serpen' söz! Akıllara ise o görüntüler geldi

Robotlar artık hayatımızın içinde. Gelişmiş mobil robotların ortaya çıkması, yeni bir dönemi başlatan her yeni teknolojide olduğu gibi, kötüye kullanım olasılığını akıllara getiriyor. Nitekim, bu robotlar bazı kişilerin eline geçerse bunları medeni hakları ihlal etmek veya başkalarını tehdit etmek, zarar vermek veya korkutmak için kullanabilir. Özellikle endişe duyulan konu ise robotların silahlandırılması. Bu konuda robotik şirketlere çok iş düşüyor.

Boston Dynamics ve diğer 5 robotik şirketi ise (Agility Robotics, ANYbotics, Boston Dynamics, Clearpath Robotics, Open Robotics, Unitree Robotics) bu konuda harekete geçti ve bir açık mektup yayınladı. Şirketler, "genel amaçlı robotları" silahlandırmama sözü verdi.

"Genel Amaçlı Robotlar Silahlanmamalı" başlıklı mektupta, altı şirket (Agility Robotics, ANYbotics, Boston Dynamics, Clearpath Robotics, Open Robotics, Unitree Robotics), genel amaçlı ürünlerinin silahlandırılmasından kaynaklanan "zarar riskleri ve ciddi etik sorunlar" hakkındaki endişeleri dile getirdi.

Robot üreticileri, mektupta "Gelişmiş mobiliteye sahip genel amaçlı robotlarımızı veya gelişmiş robotiği mümkün kılan geliştirdiğimiz yazılımları silahlandırmayacağımıza ve başkalarının bunu yapmasını desteklemeyeceğimize söz veriyoruz." ifadelerini yer verdi.

Temmuz ayında, dört ayaklı bir robot köpeğin sırtına bağlı bir silahla ateş açtığı video sosyal medyada gündem olmuştu.

Söz konusu video, bu konudaki korkuları alevlendirmişti.

All the people who laughed off the “worrywarts” years ago for freaking out about the Funny Dancing Robot Dogs (tm) should be forced to watch this video once a day for the remainder of the year. pic.twitter.com/WBIrlGah3w