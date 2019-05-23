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Robotlarıyla yarışacak dünya çocukları İzmir'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 20:12 | Son Güncelleme

FIRST LEGO League Open International Turkey'e katılmak için 40 ülkeden İzmir'e gelen genç mucitler kortej yürüyüşü gerçekleştirdi

İZMİR (AA) - Farklı ülkelerden FIRST LEGO League (FLL) Open International Turkey'e katılmak için robotlarıyla İzmir'e gelen genç mucitler kortej yürüyüşü yaptı.

Tüm dünyadan 40 bin takım ve 320 bin katılımcının yer aldığı turnuvaların uluslararası finaline, ABD, Avusturalya, Lübnan ve Uruguay'ın yanı sıra Türkiye'de İzmir ev sahipliği yapıyor. Bu kapsamda kente gelen 40 ülkeden genç mucitler, "Bilimin Renkleri Korteji" ve "Colors Of Culture" etkinliklerine katıldı.

Yöresel kıyafetleriyle Gündoğdu meydanında toplanan genç mucitler, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Güney Afrika'nın Ankara Büyükelçisi Pule Isaac Malefane'in bulunduğu kortej, Kültür Park'a kadar bando eşliğinde yürüyüş yaptı. Korteje İzmirliler de yoğun ilgi gösterdi.

Burada konuşan Soyer, genç mucitleri İzmir'de görmekten mutlu olduğunu belirterek, "Hepiniz İzmir'e hoş geldiniz, eminim ki burada çok güzel vakit geçireceksiniz. Hepinize başarılar dilerim." dedi.

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