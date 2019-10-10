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"Rodos ve İstanköy'deki vakıf malları bilabedel satıldı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 14:11 | Son Güncelleme

YTB Başkanı Abdullah Eren: - "Rodos ve İstanköy'deki vakıf mallarımız öteden beri haraç mezat üçüncü kişilere bilabedel veya değerinin çok altında satıldı" - ROİSDER Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı: - "Rodos ve İstanköy'de yaşayan Türklerin birçok sorunu var. Eğitim, ibadet hakkı gibi temel yaşam haklarından mahrum kalıyorlar"

İZMİR (AA) - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, "Rodos ve İstanköy'deki vakıf mallarımız öteden beri haraç mezat üçüncü kişilere bilabedel veya değerinin çok altında satıldı." dedi.

Eren, Rodos, İstanköy ve Oniki Ada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği (ROİSDER) tarafından Yaşar Üniversitesinde düzenlenen "Uluslararası Rodos ve İstanköy Türk Vakıfları Sempozyumu 2019" adlı programdaki konuşmasında, YTB olarak bazı önemli coğrafi hatlarda önemli çalışma yürüttüklerini söyledi.

Kıbrıs, adalar, Batı Trakya, Bulgaristan ve Balkanlara bağlanan hattın da bunlardan biri olduğunu vurgulayan Eren, şöyle konuştu:

"Rodos ve İstanköy'deki soydaşlarımızın temel hak ve hürriyetleri için onların öz güvenlerini yerine getirmek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Rodos ve İstanköy'deki vakıf malları yüzde 90 oranında eridi. 400 olan vakıf malları 40'a kadar indi. Rodos ve İstanköy'deki vakıf mallarımız öteden beri haraç mezat üçüncül kişilere bilabedel veya değerinin çok altında satıldı."

YTB'nin dünyanın dört bir yanında faaliyet yürüttüğünü aktaran Eren, özellikle kültürel konulara da önem verdiklerini sözlerine ekledi.

ROİSDER Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı ise dünya kamuoyunda Yunanistan'daki Türk varlığının Batı Trakya ile sınırlı olduğu algısının hakim olduğunu vurguladı.

Rodos ve İstanköy'de resmi olmayan bilgilere göre 9 binin üzerinde Türk ve Müslüman nüfus olduğunu ifade eden Kaymakçı, "Yunan makamları soydaşlarımızın akrabalarının kültürel kimliklerini tanımamış bulunuyorlar. Rodos ve İstanköy'de yaşayan Türklerin birçok sorunu var. Eğitim, ibadet hakkı gibi temel yaşam haklarından mahrum kalıyorlar." şeklinde konuştu.

Sempozyuma, Avrupa Halkları Federal Birliği (FUEN) Başkan Yardımcısı Gösta Toft, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tuğay, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ile ilgililer katıldı.

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