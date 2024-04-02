Rokanın faydaları nelerdir, hangi hastalığa iyi gelir? Roka günde ne kadar tüketilmeli?

Bilimsel ismi Eruca vesicaria olan rokanın bünyesinde çeşitli mineraller ve vitaminler bulunmaktadır. Yaygın olarak yeşil renge sahip olan yaprakları yenmektedir. Yalnızca Türk mutfağında değil, dünya mutfağında da kullanımı oldukça fazladır. Roka faydaları açısından önemli bir sebze çeşididir. Besleyici özelliği yüksek olan roka düzenli tüketildiğinde bağışıklık sistemini kuvvetlendirici etkisi gibi daha birçok etkiye sahiptir.

Rokanın faydaları nelerdir?

Yaprakları sebze olarak kullanılan roka bitkisinin insan sağlığı üzerinde sayısız etkileri vardır. Roka protein açısından zengin bir besin olmakla birlikte içerisinde C vitamini, K vitamini, B12 vitamini, B9 vitamini, B6 vitamini, A vitamini gibi vitaminler de barındırmaktadır. Vitaminlerin yanı sıra potasyum, demir, magnezyum, folat, kalsiyum gibi minerallerde mevcuttur. Ayrıca çeşitli antioksidan bileşenler içerdiğinden hücre hasarlarını engelleyici niteliği de bulunmaktadır. Bu bağlamda rokanın faydaları genel olarak şu şekildedir:

Roka vitaminler ve çeşitli minerallerden kaynaklı zengin olduğundan bağışıklığı destekleyicidir.

Antioksidan bileşenleri bünyesinde barındırdığından kan temizlenmesini sağlar. Bu özelliği, limonlu rokanın faydaları arasında bulunur.

Çeşitli kanser türlerine karşı koruyucu etkisi mevcuttur.

İçerisinde bulunan K vitamininden kaynaklı kemik sağlığının korunmasına yardımcı olur.

Kadınlarda yaygın görülen yumurtalık ve rahim kanseri riskini en aza indirir. Bu etkisi, rokanın kadınlara faydaları arasında yer alır.

İçeriğinde bol miktarda lif olduğundan kabızlık gibi sindirim sistemiyle ilgili sorunların giderilmesinde etkilidir.

A vitaminiyle birlikte lutein, beta karoten gibi bileşenleri bünyesinde barındırdığı için göz sağlığının korunmasına yardımcı olur.

Kan basıncı seviyelerinin kontrol altına alınmasında etkilidir.

Bu sebze afrodizyak bir etkiye sahiptir. Bundan kaynaklı cinsel gücün artmasında etkilidir. Bu özelliği, rokanın cinselliğe faydaları arasında yer almaktadır.

Vücutta görülen iltihapların giderilmesinde etkin bir rolü vardır.

Roka hangi hastalığa iyi gelir?

Roka sağlık yönünden çeşitli faydaları olan önemli bir sebze türüdür. Pek çok rahatsızlıkta etkin olarak tercih edilen bu sebzeyle ilgili roka şekere iyi gelir mi konusu da ayrı bir öneme sahiptir. Rokanın içerisinde belirli miktarda lif maddesi bulunmaktadır. Bundan kaynaklı kan şekeri değerlerinin düzenlenmesine yardımcı olmakta ve insülin direncinin azalmasını sağlamaktadır.

C vitamini yönünden zengin olan bu sebze bağışıklık sistemini de güçlendirmektedir. Bağışıklığı güçlendirici etkisi çeşitli rahatsızlıklara yakalanma riskini düşürmede etkilidir. Kemik sağlığı, kalp sağlığı, sindirim sistemi sağlığı ile göz sağlığı üzerinde de olumlu etkileri bulunan rokanın aynı zamanda meme kanseri, prostat kanseri, yumurtalık kanseri, rahim kanseri gibi kanser hastalıklarıyla aktif olarak mücadele edilmesini sağladığına inanılır. Kanserli hücrelerin yok olmasına yardımcı olduğuna da inanılan roka, bu görüşe göre var olan kanserli hücrelerin büyümesini de önlemektedir. Ayrıca buna göre içeriğindeki lif bileşiğinden dolayı kilo verme sürecine de olumlu etkileri vardır.

Roka günde ne kadar tüketilmeli?

Roka çiğ yenebileceği gibi hafif pişirilerek de tüketilebilen bir sebze çeşididir. Yaygın olarak salatalarda kullanılan roka, çeşitli yemeklere aromatik tat vermek amacıyla da tercih edilebilmektedir. Ancak çok fazla pişirilmemesine dikkat edilmesi gerekir. Fazla piştiğinde içerisinde bulunan vitaminler ve minerallerin etkisi azalabilmektedir.

Her gün roka yemek birçok rahatsızlığa yakalanma riskini en aza indirmede oldukça etkilidir. Bir görüşe göre gün içerisinde en fazla 3 kâse kadar roka tüketiminin sağlık üzerinde pek çok faydası mevcuttur. Güçlü antioksidan etkiye sahip olan roka aynı zamanda bünyesinde barındırdığı vitaminlerden dolayı bağışıklığın desteklenmesine yardımcı olmakla ve vücut direncini artırmaktadır.

Rokanın faydaları ve zararları nelerdir?

Roka faydaları ve zararları açısından da bilinmesi gereken bir sebze türüdür. Bu sebzenin insan sağlığı üzerinde sayısız faydası olmakla birlikte gerektiğinden fazla tüketimi bazı yan etkilerin görülmesine neden olabilir. Özellikle bazı hastalıklara sahip olan bireylerin bu sebzeyi tüketmesi doğru olmayabilir. Özellikle kan sulandırıcı ilaç kullananlar ile düzenli olarak ilaç içenlerin bu sebzeyi tüketmeden önce uzman bir doktordan onay alması ve doktor kontrolünde tüketmesi oldukça önemlidir. Buna göre rokanın zararları genel olarak şöyledir:

Bazı bireylerde sindirim sistemi ile ilgili sorunlar meydana gelebilir.

Kan pıhtılaşma ile alakalı sorunu olanlar tarafından tüketilirse kan pıhtılaşmasına sebebiyet verebilir.

Alerjik bünyeye sahip olan kişilerde birtakım reaksiyonlar görülebilir.

Kan sulandırıcı ilaç kullanan kişilerde yan etkiler ortaya çıkabilir.

Çok fazla yendiğinde karaciğer sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir.





