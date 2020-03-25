Roller Champions ön inceleme

Spor oyunlarıyla aranız nasıldır bilemiyoruz, ancak Roller Champions biraz farklı. 3v3 olacak şekilde multiplayer olarak üçüncü kamera bakış açısına sahip oyunda, 2 takımın kapışmasına şahit oluyoruz. Tabii ki o takımlardan birinde biz de varız. Amacınız yedi dakika içerisinde beş puan kazanmak ve bunu da topu kaleye ulaştırarak yapıyorsunuz. Diğer tarafta karakterlerimizin patenlere sahip olduğunu ve kaydığınız sahanın da oval şekillerle hayat bulduğunu hatırlatalım. Oyunda belli turlar mevcut. Topu takım arkadaşlarınıza geçirirken, rakibe farklı saldırılar yapabilirsiniz. Roller Champions Oynanış Konuyu biraz daha detaylandırmakta fayda var. Bir takım mavi, diğeri ise turuncu. Sahanın oval olarak tasarlanmasının ardında topu geçirmemiz gereken kalenin biraz yüksekte olmasından da kaynaklanıyor. Oyunu az daha zorlaştırıp, aksiyonu arttırmak bir noktada şart malum. Ayrıca direkt kaleye hücum etmek de pek doğru değil. Sayının artması için pisste takım arkadaşlarınızla etkileşimde olmanız gerekiyor, hatta bu kısmı biraz Amerikan Futbolu kafası gibi düşünebilirsiniz.

Oynanışta aklınızda olması gereken, topu kaptığınızda belli alanlardan geçmeniz gerekiyor. Belli bölgelerden geçerek çembere ulaşıp topu ulaştırırsanız, daha fazla sayı kazanıyorsunuz. Tabii siz bunu yaparken rakipler de boş durmayacak ve topu elinizden almak veya sizi devirmek için elinden geleni yapacak. Eğer top sizdeyse amacınız sadece size fazladan sayı kazandıracak bölgelerden geçmek ve çembere ulaşmak olsun. Sizin rakibe saldırmanıza gerek yok, tabii rekabeti biraz arttırmak istiyorsanız neden olmasın. Rakipleri devirmek için sık sık hızlanmalı ve doğru hamleyi, doğru açıdan yapmalısınız. Maksimum 2-3 maçta anında kontrolleri kavrıyorsunuz. Tipik W, A, S, D yön tuşlarının yanında shift ile hızlanıyorsunuz. Hızlıca yön değiştirmeniz gerekiyorsa sol ctrl, rakibi durdurmak için ise E tuşuna basabilirsiniz. Tuş kombinasyonu zaten oyunda zaman harcadıkça kolaylaşacaktır. Bu kısma hemen alışırsınız. Roller Champions Modlar Kapalı alfa olmasından ötürü oyunda şimdilik görebildiğimiz dört farklı mod mevcut. Eğlencenin tabanını 3v3 maçlar oluşturuyor. Diğer modlar yapay zekaya karşı kapışma, hızlı maç gibi seçeneklere sahip. Açıkçası pek çeşitlilik yok, zaten henüz tamamlanmamış bir oyundan fazlasını beklemek de anlamsız olur. Diğer kısımda eğlenmek ve içinizdeki hırs duygusuna yenik düşmek istiyorsanız, kesinlikle online olarak 3v3 modunda takılmalısınız.