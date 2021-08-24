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Rolling Stones davulcusu Charlie Watts 80 yaşında hayatını kaybetti

24.08.2021 20:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

The musician is remembered as "one of the greatest drummers of his generation".

Rolling Stones davulcusu Charlie Watts 80 yaşında hayatını kaybetti

Rolling Stones davulcusu Charlie Watts'ın 80 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı.

Watts'ın çalıştığı iletişim ajansından yapılan açıklamada "Çok sevdiğimiz Charlie Watts'ın ölümünü büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz. Bugün Londra'da bir hastanede, ailesinin yanında huzurlu bir şekilde gözlerini yumdu" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada Watts'ın neslinin en büyük davulcularından biri olduğu aktarıldı, bu süreçte ailesinin ve diğer grup üyelerinin özel hayatlarının mahremiyetlerine saygı duyulması talep edildi.

Rolling Stones birkaç hafta önce yaptığı duyuruda Watts'ın bir ameliyat sonrası iyileşme sürecine girdiği için ABD turnesine katılamayacağını belirtmişti.

Watts 2004 yılında gırtlak kanseri tedavisi görmüştü.

Mick Jagger, Keith Richards ve Brian Jones'ın yeni kurduğu gruba Ocak 1963'te katılan Watts, o tarihten bu yana grubun davulculuğunu yapıyordu.

Caz hayranı Watts, Rolling Stones'un Beatles ile birlikte 1960'larda rock 'n' rollü kitlelere ulaştırmasına yardımcı olmuştu.

Grubun (I Can't Get No) Satisfaction, Jumpin' Jack Flash ve Sympathy for the Devil şarkıları uzun yıllar boyunca en popüler rock şarkıları olmuştu.

Charlie Watts 1964'te

Aralarında Beatles davulcusu Ringo Starr'ın da olduğu çok sayıda kişi, Watts'ın anısına paylaşımlarda bulundu.

https://twitter.com/ringostarrmusic/status/1430214308101705730

Sir Elton John ise "Çok üzücü bir gün. Charlie Watts, bateristliğin doruk noktasıydı. Tarzı en iyi adamlardan biriydi, müthiş bir arkadaştı" dedi.

Sex Pistols'tan Glen Matlock, "Hayatımızın film müziğinin ritimlerini tutuyordu" sözleriyle onu anarken Nile Rodgers ise "Müthiş müzikler için teşekkürler" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/bryanadams/status/1430213094869921799

Watts 2016'da Rolling Stone dergisinin yaptığı tüm zamanların en iyi davulcusu sıralamasında 12. sırada yer almıştı.

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