Roma'da yürüyen merdiven çöktü: 20 yaralı

İtalya'nın başkenti Roma'da bir metro istasyonundaki yürüyen merdivenin çökmesi sonucu ilk bilgilere göre 1'i ağır 20 kişi yaralandı.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, başkent Roma'daki "Repubblica" metro istasyonunda bulunan yürüyen merdiven çöktü.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Roma-CSKA Moskova maçı öncesinde meydana gelen kazaya, aşırı alkol almış Moskova taraftarlarının merdivende şarkı söyleyip dans etmesi ve toplu halde zıplamasının neden olduğu bildirildi.

Merdivenin üzerinde bulunan taraftarlardan bazılarının plakalar arasında sıkıştığı ifade edildi. Bir kısmının çökmesinin ardından aşırı hızlanan merdiven, çok sayıda yolcunun da birbiri üzerine düşmesine ve ezilmesine neden oldu.

Olayda ilk bilgilere göre 1'i ağır, 8'i orta derecede olmak üzere 20 kişi yaralandı. Yaralanmaların çoğunluğunun bacak bölgesinde olduğu belirtildi.

Yaralıların neredeyse tamamının Rus olduğu bildirildi.

Olayın ardından metro istasyonu geçici olarak kullanıma kapatılırken, polis ve yardım ekiplerinin de müdahale etmek üzere bölgede bulunduğu aktarıldı.

Repubblica Meydanı'nda polis, itfaiye araçları ve ambulanslar nedeniyle trafik durdu.

