HABER

Roman vatandaşlardan karton toplama tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 19:32 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta Romanlar, belediye binasının yakınında karton toplanmasının yasaklamasını belediye önünde protesto etti.

Zonguldak’ta Romanlar, belediye binasının yakınında karton toplanmasının yasaklamasını belediye önünde protesto etti. Bir vatandaş, eline aldığı çakıyla kendine zarar vererek karara tepki gösterdi.
Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan, geçtiğimiz günlerde belediye binasının yakınında karton toplanmasını yasaklamıştı. Bugün belediye binasının yanında bulunan parkta toplanarak karara tepki gösteren Romanlar, Belediye Başkanı Alan ile görüşmek istedi. Ömer K. ise eline aldığı çakıyla karara tepki göstererek kendini yaraladı. Hollanda gezisinde olan Başkan Selim Alan, telefonla görüştüğü gruptan Sevda Sesver’e, "Perşembe günü Zonguldak’a geleceğim. O zamana kadar karton toplayabilirsiniz. Geldiğimde sizle görüşeceğim. Ben sizlerin üzülmesini istemem’’ dedi. Romanlar Başkan Alan’a teşekkür ederek, Perşembe günü belediyeye tekrar geleceklerini söylediler.
Zonguldak Belediye Başkan Vekili Hüseyin Kahveci ise, "Konu ile ilgili Belediye Başkanımız Selim Alan ile birlikte arkadaşlar görüştü. Perşembe günü Başkan Selim Alan ile yüz yüze görüşecekler” dedi.

PARTNER Kainatın en güzeli seçildi! Kainatın en güzeli seçildi!
İnegöl’de korkutan yangınİnegöl’de korkutan yangın
İlk Türk kadın mitinginin 100. yılında öğrenciler yararına resim ve seramik sergisiİlk Türk kadın mitinginin 100. yılında öğrenciler yararına resim ve seramik sergisi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Polis eşinin silahını alıp 'sıkayım mı' dedi, sonrası korkunç...

Polis eşinin silahını alıp 'sıkayım mı' dedi, sonrası korkunç...

Kılıçdaroğlu’na gösterdiği fotoğraflar merak konusu oldu

Kılıçdaroğlu’na gösterdiği fotoğraflar merak konusu oldu

Türk-İş Başkanı Atalay'dan asgari ücret açıklaması

Türk-İş Başkanı Atalay'dan asgari ücret açıklaması

WADA'dan Rusya'ya tarihi ceza!

WADA'dan Rusya'ya tarihi ceza!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Akdeniz'de art arda depremler!

Akdeniz'de art arda depremler!

Caniyle ilgili yeni detay! O gece kaldığı otel...

Caniyle ilgili yeni detay! O gece kaldığı otel...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Washington Post gizli belgeleri yayınladı! 18 yıllık hezimet

Gizli belgeler yayınlandı! 18 yıllık hezimet

Lösemi hastası Osman Efe, yaşam mücadelesini kaybetti

Osman Efe'den kahreden haber

Son dakika: Yolcu otobüsü, otomobille çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! Çok sayıda yaralı var

İçişleri Bakanlığı duyurdu! 3 terörist daha teslim oldu

Bakanlık duyurdu: Teslim oldular

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Yunt Nobel Ödül Töreni'ne katılmayacak

Türkiye'den Nobel kararı!

Ölen İngiliz eski istihbarat subayının Büyükada'daki evinin önünde gizemli kadın

Ölü bulunan istihbarat subayının evinin önünde gizemli görüntü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.