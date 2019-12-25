Romanya: Çavuşesku diktasını deviren Noel Devrimi'nin açık yaraları

Çavuşesku, konuşma yaptığı kalabalığın ruh halini hiç anlayamamıştı ve Temeşvar'daki isyandan "Faşist kışkırtıcıları" sorumlu tuttu.

Ancak muhalefet hızla ülke geneline yayılmıştı ve 21 Aralık 1989'da yönetim tarafından dikkatle hazırlanan, ancak bir fiyaskoyla sonuçlanan, Bükreş'te yüzbinlerce kişinin dinlediği konuşma gerçekleşti.

Çavuşesku'ya karşı isyan, Aralık ortasında ülkenin batısındaki Temeşvar kentinde başlamış ve diktatörün emirleriyle sert bir şekilde bastırılmıştı.

Özgürlük, biz halkız! Kahrolsun Çavuşesku" diye bağırıyordum.

O dönem 19 yaşındaki bir jeoloji ögrencisi olan Traian Rabagia "Savaştı. Burası bir savaş alanıydı." diyor. "nb

Çavuşesku'ya meydan okuyan Romenler için, hayatlarına damga vuran bir andı.

Romanya'nın komünist diktatörü Nikolay Çavuşescu, 30 yıl önce Noel günü göstermelik bir mahkede yargılandıktan sonra, eşiyle birlikte idam mangası tarafından kurşuna dizilmişti.

Ülkesinin dış borçlarını ödemeyi takıntı haline getiren Çavuşesku, ülkeye ve halka büyük ekonomik zorluklar yaşatan bir kesinti programına girişti.

Çavuşesku'nun 21 yıllık dikta yönetimi ve Romanya'yı 42 yıldır idare eden komünist iktidarın sonunu getirecek devrim başlamıştı.

Bükreş'in merkezindeki InterContinental Oteli'nin önünde duran Rabagia, BBC'ye yaptığı açıklamada "Bu kaldırımda olduğu gibi kan vardı." dedi.

Tepkiden şoke olan Çavuşesku, kalabalığı maaş zammı vaadiyle sakinleştirmeye çalıştı, ancak muhalefet giderek büyüdü. Devlet otoritesinin yeniden tesis edilmesi amacıyla, devlet televizyonundan canlı yayınlanan konuşma birden kesildi.

Ancak kalabalık, yuhalamalar ve "Temeşvar, Temeşvar" diye bağırarak karşılık verdi .

Çavuşesku'nun bugün bile hala dünyanın en büyük binası olan Halk Sarayı gibi megalomanyak projelere harcadığı para, durumu daha da kötüleştirdi.

Rabagia "80'i yılların yoksulluğunu hatırlıyorum. Bükreş'i hatırlıyorum, birahaneler, restoranlar, her şey karanlıktı, izbeydi." diyor.

Gıda, ısınma ve aydınlatma gibi temel ihtiyaçların karşılanamaması nedeniyle, Nikolay ve Elena Çavuşesku lüks saraylarda yaşarken izolasyonist ülkede öfke büyüyordu.

"Diğer ülkelerde yaşayan insanların daha çok şeyi olduğunu, daha iyi yaşadıklarını biliyorduk. Bir şeyler olacağı belliydi, ancak kimse bundan bahsetmiyordu."

Romanya, Doğu Bloğu'nun en çok korkulan gizli polis gücü Securitate'ye sahipti. Çavuşesku rejiminde özgürce konuşmak, tehlikeli bir işti.

1980'li yıllarda her dört Romen'den birinin Çavuşesku'nun gizli polisine muhbirlik yaptığı düşünülüyor. Securitate, binlerce muhalifin işkenceden geçirilmesinden ve ölümünden sorumluydu.

Eski öğrenci "1980'li yılların başlarından beri konuşmaktan duyulan korku vardı." diyor.