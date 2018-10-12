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Romanya-Türkiye diplomatik ilişkilerinin 140. yılı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 17:57 | Son Güncelleme

Romanya İstanbul Başkonsolosu Adriana Ciamba: - "Romanya, Türkiye'nin dostu olmaya devam edecek. Türkiye'nin demokratik değerlere dayanan güçlü kurumlarla istikrarlı bir ülke olarak gelişmesini istiyoruz. Romanya'nın AB Konseyi Dönem Başkanı olacağı 2019 yılının ilk yarısında da Türkiye'nin Avrupa ile bütünleşme arzusunu desteklemeye devam edeceğiz"

İSTANBUL (AA) - Romanya ve Türkiye'nin diplomatik ilişkilerinin 140. yıl dönümü dolayısıyla Romen Kültür Merkezi, İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi Sedad Hakkı Eldem Oditoryumunda kolokyum düzenledi.

Romanya'nın İstanbul Başkonsolosu Adriana Ciamba, Romanya ve Türkiye arasındaki 140 yıllık diplomatik ilişkilerin kutlanması nedeniyle düzenlenen etkinliğe katılmaktan büyük onur duyduğunu belirterek, etkinliğin iki ülke arasındaki özel ilişkiyi dile getirmek için iyi bir fırsat olduğunu söyledi.

Ciamba, Romanya ve Türkiye'nin, bölgedeki diyaloğu ve barışı teşvik etmek üzere hem ikili hem de bölgesel çok taraflı organizasyonlarda uzun bir işbirliği geleneğine sahip olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Romanya ile Türkiye arasındaki ilişkiler, ülkelerimizin diplomatik misyonları tarafından desteklenmekte, hükümet ve devlet başkanları düzeyinde gerçekleştirilen karşılıklı ziyaretlerle güçlenmektedir. Türkiye, yıllar içerisinde Romanya'nın yakın bir dostu olmuştur. Özellikle de Romanya'nın NATO'ya kabul edilmesine yönelik Türkiye'nin şifahen ve etkili desteğini özellikle vurgulamak istiyorum.
2004’te İstanbul’da gerçekleştirilen zirveye, ittifakın tam üyesi olarak Romanya’nın ilk kez katılımı, ülkelerimiz arasındaki ilişkiler açısından sembolik bir değere sahiptir.
Bugün Romanya ve Türkiye, bölgesel ve uluslararası işbirliğinin farklı formatlarında müttefik ve ortaklardır. Romanya'nın denize en yakın toprağı olan Dobruca'nın, farklı geçmişi ve etnik bileşimi ile Türkiye için özel bir anlamı vardır. Dobruca, Romanya'daki Türk topluluğunun yuvasıdır. Bu topluluğun ülkemizin ekonomik, kültürel ve politik hayatına bu kadar canlı ve iyi entegre olmasının önemini yıl dönümünde bir kez daha belirtmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum.
Romanya, Türkiye'nin dostu olmaya devam edecek. Türkiye'nin demokratik değerlere dayanan güçlü kurumlarla istikrarlı bir ülke olarak gelişmesini istiyoruz. Romanya'nın AB Konseyi Dönem Başkanı olacağı 2019 yılının ilk yarısında da Türkiye'nin Avrupa ile bütünleşme arzusunu desteklemeye devam edeceğiz."

Ciamba, Romanya Büyük Birleşmesi'nin yüzüncü yıl dönümünü kutladıkları 2018 yılının Romanya için özel bir yıl olduğunu dile getirerek, "Bir Rumen diplomatı olarak, böyle önemli bir anda ve İstanbul gibi tarih kokan bir şehirde ülkemi temsil etmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Romanya ile Türkiye arasındaki 140 yıllık diplomatik ilişkilerin kutlanması, bu yılı bizim için daha da özel kılıyor." dedi.

İstanbul Romen Kültür Merkezi Müdürü Nadia Tunsu da iletişim, uygarlık ve diyalog köprülerini inşa etmek ve en önemlisi arkadaşlık kurmak için kültürü kullanmaya devam edeceklerini vurgulayarak, Romanya ve Türkiye'nin diplomatik ilişkilerinin 140. yıl dönümü nedeniyle Türkiye genelinde bir dizi etkinlik düzenleyeceklerini dile getirdi.

Etkinliğe, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alev İdrisoğlu ile Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın da aralarında bulunduğu tarihçiler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

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Romanya Romanya -Türkiye'nin diplomatik ilişkilerinin 140. yıl dönümü

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