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Romanya'da iktidar partisi genel başkanına hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 22:12 | Son Güncelleme

Sosyal Demokrat Parti lideri Liviu Dragnea'nın, görevi kötüye kullanmaktan aldığı 3 yıl 6 ay hapis cezası onandı

BÜKREŞ (AA) - Romanya'da iktidardaki Sosyal Demokrat Parti'nin (PSD) lideri Liviu Dragnea'nın, görevi kötüye kullanarak hayali işe alımlar yaptığı gerekçesiyle yargılandığı davada aldığı 3 yıl 6 ay hapis cezası onandı.

Yargıtay ve Adalet Divanı, PSD Genel Başkanı Dragnea hakkında görevi kötüye kullandığı ve hayali işe alımlar yaptığı gerekçesiyle açılan davayı karara bağladı.

Yargıtaydaki beş üyeden dördünün kabulü ve bir üyenin çekimser oyu ile Dragnea'nın daha önce aldığı 3 yıl 6 aylık hapis cezası onandı.

Mahkeme, 21 Haziran 2018'de Dragnea'yı, milletvekili olduğu Teleorman ilindeki Sosyal Yardımlaşma ve Çocuk Koruma Genel Müdürlüğünde görevini kötüye kullanarak hayali işe alım yaptığı gerekçesiyle 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırmıştı.

Savcılık, Dragnea tarafından işe aldırılan iki kişinin, iş sözleşmelerindeki görev tanımlarının hiçbirini yerine getirmedikleri, PSD'nin Teleorman'daki çalışmalarını yürüttüklerini ortaya çıkarmıştı.

Dragnea, cezasının onanmasının ardından evinden alınarak, Bükreş Rahova cezaevine getirildi.

Romanya Başbakanı Viorica Dancila ise kararın ardından yaptığı açıklamada, "Partimizin birlik içinde olduğunu söylemek istiyorum. Saflarımızı sıklaştırdık. Yarın parti içinde toplantı yapacağız. Nerede hata yaptığımıza bakacağız. Hükümet programımız devam ediyor. İstifa etmeyi düşünmüyorum." ifadesini kullandı.

Tüzük gereği, partinin yeni genel başkanı Başbakan Dancila olacak.

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Anahtar Kelimeler:
iktidar Liviu Dragnea Romanya

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