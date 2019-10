’Rönesans Uygulamaları’nın gençleştirmeye etkisi

Medikal estetik hekimi Dr. Pınar Yozgatlı Karagülle hava kirliliği, stres, uyku düzeninde bozukluk gibi etmenlerin cildin daha kolay yıpranmasına neden olduğunu söylerken, ’Rönesans Uygulamaları’nın bu olumsuz etkileri azalttığını belirtti.

Cilt insanın en özel ve değerli giysisidir. Bu nedenle her zaman en etkili ve güvenilir yöntemlerle bakıma ihtiyaç duyar. Günümüzde şehir yaşamanın olumsuz etkileri yani hava kirliliği, stres, uyku düzeninde bozukluk gibi etmenlerin cildin daha kolay yıpranmasına neden olduğunu anlatan Medikal estetik hekimi Dr. Pınar Yozgatlı Karagülle, bunun yanı sıra özellikle yüz bölgesinin sürekli olarak güneş ışığına ve hava kirliliğine diğer bölgelere oranla doğrudan maruz kalmasının da bölgesel yaşlanmanın artmasında etkili olduğunu söyledi. Dr. Karagülle, Rönesans Uygulamaları hakkında bilgiler verdi.

Cilt yenilemede ’Rönesans Uygulamaları’ olarak adlandırılan yöntemlerle bu etkileri olabildiğince azaltmanın mümkün olduğunu dile getiren Dr. Karagülle, doğru formüllerin, doğru bölgelerde uygun şekilde kullanıldıkları zaman ortaya çıkan sonuçların oldukça mutlu edici olduğunu belirtti.

Mezolifting ile cilt yenileme

Dr. Karagülle, Tiziano’nun, çok yönlü etkisi ile dikkat çeken bir formülasyona sahip olduğunu, içeriğindeki maddeler sayesinde göz altı torbası tedavisinden liftinge kadar pek çok alanda kullanılabildiğini vurguladı. Bu mezoterapi uygulamasını aynı zamanda 35 yaş üzerindeki tüm hastalara koruyucu ve yaş almaya karşı destekleyici amaçla önerdiğini söyleyen Dr. Karagülle, her yaşın kendine has bir güzelliği olduğunun bilincinde olduğunu, ancak mezoterapinin cilt yenilemedeki etkisinin yaş almaya rağmen cilt kalitesini desteklediğini ve ince çizgilerin ortaya çıkmasını engellediğini sözlerine ekledi.

Dr. Karagülle, sözlerine şöyle devam etti: ’’Yani siz değişmezsiniz cildiniz gençleşir.Geliştirilen formülünde Tizianoda meristem hücreleri bulunur ki bunlar, organik kök hücreler olarak da bilinen bu hücrelerdir. Ayrıca mezolifting kokteylinin içerisinde hyaluranik asit, kolajen, resveratol, omega 3, omega 6, aminoasitler ve bakırpeptid bulunur. Mezolifting kokteyli cildin elastikiyet kaybını azaltırken, aynı zamanda cilt incelmesini de önler. Dekolte, göbek ve uyluk bölgesinde meydana gelen sarkmalarda da liftin etkisi için kullanılır’’.

“Erken önlem almanız cildiniz için çok önemli”

Cildin her yaşta doğru bakıma ve desteğe ihtiyacı olduğunun unutulmaması gerektiğinin altını çizen Dr. Karagülle, ’’Gençliğin enerjisi ile ışıldayan ciltlerin bakıma ihtiyaç duymadığını düşünmek büyük bir hata. Erken dönemde başlanan doğru cilt yenileme uygulamaları, yaşlanmanın etkilerini olabildiğince geciktirir. Aynı zamanda ilerleyen dönemlerde yapılabilecek uygulamaların başarılı olması için de zemin hazırlar’’ dedi.

Raffaello formülasyonunun cildin kaybettiği nemi kazandırmak amacıyla kullanıldığında etkili sonuçlar verdiğini dile getiren Dr. Karagülle,’’ Ayrıca cildin doğru bir şekilde beslenmesi ve doğal ışıltısını korumasını sağlar. Gözaltı torbalarının ve mor halkaların giderilmesinde de kullanılan bu sistem pro-aging için oldukça etkilidir’’ şeklinde konuştu.