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Röntgende tespit edildi! Makatından çıkanlar şaşkına çevirdi

06.03.2023 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars’ta akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Polisin yol kontrolünde durdurduğu yolcu otobüsünde, İran uyruklu bir kişinin hareketleri şüphe uyandırdı. Hastaneye götürülerek röntgeni çekilen kişinin makatından çıkanlar şaşkına çevirdi. Makatında uyuşturucu tespit edilen şüpheli, uyuşturucuyu doğal yollarla çıkardı. İşte olayın detayları...

Röntgende tespit edildi! Makatından çıkanlar şaşkına çevirdi

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Digor-Kars kara yolunda yaptığı uygulamada, durdurulan yolcu otobüsünde kontrol yaptı. Polis, uygulama sırasında hareketlerinden şüphelendiği İran uyruklu yolcu Amir Mohammad Zadeh Tazehkand’ı gözaltına aldı.

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RÖNTGENDE TESPİT EDİLDİ

Kars Harakani Devlet Hastanesi’ne götürülen Tazehkand’ın çekilen röntgeninde, makatında uyuşturucu tespit edildi. Uyuşturucuyu doğal yollardan çıkaran Tazehkand, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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İl Jandarma Komutanlığı’nın 2023 yılının ilk iki ayında düzenlediği operasyonlarda, 425 gram esrar, 51 gram metamfetamin, 20 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) ve 6 gram skunk ele geçirildi. Operasyonlarda 15 kişi gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi.

DHA

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Kars uyuşturucu röntgen

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