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Röntgeni çekilen köpeğin, başında 7 saçmayla yaşadığı ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 13:51 | Son Güncelleme

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde sokaklarda yaşarken, gurbetçi aile tarafından sahiplenilip Almanya'ya götürülen Collie-Terrier cinsi köpeğin, diş bakımı için gittiği veterinerde çekilen röntgeninde, başında 7 saçma tespit edildi.

Ayvalık Belediyesi Hayvan Barınağı'nda bakılırken, birkaç kez yazlıkçılar tarafından sahiplenilen, ancak yeniden terk edilen 'Dük' isimli köpeği, Altınova Mahallesi sokaklarında yaşarken Almanya´da yaşayan Nurferi Bellisan Ortmann ve Jens Ortmann çifti sahiplendi. DHA'nın haberine göre, 20 yıldır ilçedeki yazlıklarında tatillerini geçiren Ortmann çifti, köpeği dönüşte Almanya'ya götürdü. Altınova´dan 2008 yılında sahiplendikleri 'İndra' isimli bir köpekleri daha olan çift, çok sevdikleri Dük´ün dişlerindeki sorun için gittikleri veteriner kliniğinde şoke oldu. Çekilen röntgen filminde, Dük´ün başının çeşitli bölgelerinde 7 saçma olduğu ortaya çıktı.

'YÜZÜNE ATEŞ EDİLMİŞ'

4 yaşındaki Dük'ün, evlat edinilerek sürekli yeniden sokaklara bırakılma hikayesinin kendisini etkilediğini söyleyen Nurferi Bellisan Ortmann, "Bunlar beni çok etkiledi ve Dük´ü sahiplenmeye karar verdim. Dişleri kötü idi ve tedavi amacıyla röntgen çekildi. Röntgende Dük´ün yüzünde 4 saçma parçası görüldü. Kafatasında toplam 7 saçma saydık. Kontrole gittiğimizde veterinerimizle tekrar konuştuk. Saçma parçalarının isabet ettiği yerler ve çokluğunun önemli olduğunu söyledi. Dükün direk yüzüne ateş edilmiş. Hangi vahşi, hangi amaçla yapmış bilmiyorum. Dükün şimdilik bir sorunu görülmüyor. Saçmalar yumuşak dokuda. Mesela burnunun önündeki, burun çok kanayan bir yapıya sahip olduğu için ameliyatla alınması mümkün değil. Saçmaların zaman içinde yer değiştirmeden zararsız bir şekilde kalmasını diliyoruz. Vücudunun röntgeni çekilmediği için o kısımlarda da var mı bilmiyoruz. Vücuttaki saçma çokluğu ise kurşun zehirlenmesi yaptığından ölümcül oluyor" dedi.

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'BAŞKA BİR KÖPEĞİN DE OMURİLİĞİNDE SAÇMALARA RASTLANDI'

Almanya´da yaşayan ve yine Ayvalık´ta sokakta yaşayan bir köpeği sahiplenen Anke Taner isimli arkadaşının, yürümek istemeyen Boby adını verdiği köpeğinin de omuriliğinde saçma parçalarının olduğunu öğrenince şaşkınlığının arttığını belirten Ortmann, "Aynı gün yine Almanya´da bir arkadaşımın Ayvalık´tan sahiplendiği köpeğin yürümek istemediği için çekilen röntgeninde de omurilikte saçma parçalarının sinirlere baskı yaptığı haberini aldım. Alman arkadaşım şokta idi ve beni aramıştı. Röntgen resimlerini de sosyal medyaya koymak istiyordu. Arkadaşımın köpeği, saçma sinire baskı yaptığı için ve ameliyatla çıkarma işi sinire de zarar vereceğinden her yürüyüşü sancı içinde yapıyormuş. Köpeğine ömür boyu ağrı ilacı vermek zorunda. Türkiye coğrafyası güzel, insanları güzel bir ülkeyken, doğası çöp, insanları da kötü ve güvenilmez oldu. Bir insanın ne kadar korkak ve sinsi olması gerekir ki; bir masumun yüzüne ateş etsin. Utanıyorum artık. Alman veteriner saçmaları gösterirken benim utancımı fark edip 'Her ülkede sapık, cani insanlar vardır' demesi beni teselli etti" diye konuştu.

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Kaynak: DHA


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