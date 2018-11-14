Röntgeni çekilen köpeğin, başında 7 saçmayla yaşadığı ortaya çıktı

Ayvalık Belediyesi Hayvan Barınağı'nda bakılırken, birkaç kez yazlıkçılar tarafından sahiplenilen, ancak yeniden terk edilen 'Dük' isimli köpeği, Altınova Mahallesi sokaklarında yaşarken Almanya´da yaşayan Nurferi Bellisan Ortmann ve Jens Ortmann çifti sahiplendi. DHA'nın haberine göre, 20 yıldır ilçedeki yazlıklarında tatillerini geçiren Ortmann çifti, köpeği dönüşte Almanya'ya götürdü. Altınova´dan 2008 yılında sahiplendikleri 'İndra' isimli bir köpekleri daha olan çift, çok sevdikleri Dük´ün dişlerindeki sorun için gittikleri veteriner kliniğinde şoke oldu. Çekilen röntgen filminde, Dük´ün başının çeşitli bölgelerinde 7 saçma olduğu ortaya çıktı.

'YÜZÜNE ATEŞ EDİLMİŞ'



4 yaşındaki Dük'ün, evlat edinilerek sürekli yeniden sokaklara bırakılma hikayesinin kendisini etkilediğini söyleyen Nurferi Bellisan Ortmann, "Bunlar beni çok etkiledi ve Dük´ü sahiplenmeye karar verdim. Dişleri kötü idi ve tedavi amacıyla röntgen çekildi. Röntgende Dük´ün yüzünde 4 saçma parçası görüldü. Kafatasında toplam 7 saçma saydık. Kontrole gittiğimizde veterinerimizle tekrar konuştuk. Saçma parçalarının isabet ettiği yerler ve çokluğunun önemli olduğunu söyledi. Dük ün direk yüzüne ateş edilmiş. Hangi vahşi, hangi amaçla yapmış bilmiyorum. Dük ün şimdilik bir sorunu görülmüyor. Saçmalar yumuşak dokuda. Mesela burnunun önündeki, burun çok kanayan bir yapıya sahip olduğu için ameliyatla alınması mümkün değil. Saçmaların zaman içinde yer değiştirmeden zararsız bir şekilde kalmasını diliyoruz. Vücudunun röntgeni çekilmediği için o kısımlarda da var mı bilmiyoruz. Vücuttaki saçma çokluğu ise kurşun zehirlenmesi yaptığından ölümcül oluyor" dedi.