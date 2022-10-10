Root işlemi nedir, nasıl yapılır ve kaldırılır? Telefon neden root’lanır?

Android akıllı telefon kullanıcıları, cihazları üzerinde daha fazla hâkimiyet kurmak adına root'lama işlemini yapmaktadır. Kökleme işlemi olarak da bilinen bu işlem, kullanıcılara sistem üzerinde birçok değişiklik yapma hakkı tanır. Bu işlem ile birlikte tabletlere veya akıllı telefonlara root yetkileri sağlanmaktadır.

Root İşlemi Nedir?

Bu işlem, android cihazların sistemsel tüm sınırlamalarını kaldırmak için yapılır. Kullanıcılar cihazların işletim sistemine tam müdahale etme hakkına sahip olur. Birçok telefon ve tablet üreticisi, kullanıcıların cihaz üzerinde tam kontrol sağlamasını engellemektedir. Root işlemi, android işletim sistemine sahip tüm cihazlarda kolay bir şekilde yapılabilmektedir. Windows işletim sistemine sahip cihazlarda administrator hesabı vardır. Bu hesap bilgisayarın ana beyni gibidir. Administrator yönetici manasına gelmektedir. Root işlemi de aynı anlamı taşır.

Telefon Neden Root’lanır?

Akıllı telefonlar, masaüstü bilgisayarlar gibi kullanıcılar tarafından özelleştirilememektedir. Android akıllı telefonlara root işlemi yapıldığında birçok kilitli olan özellik sınırsız bir şekilde kullanıma açılır. Root yetkisine sahip bir kullanıcı, akıllı telefonu üzerinde istediği her şeyi yapma hakkına sahiptir. Rootlama sonrası telefonunuzda birçok özelliği kolay bir şekilde değiştirebilirsiniz.

Root Nasıl Atılır?

Root atma işlemi bilgisayarlı ve bilgisayarsız olmak üzere toplam iki şekilde yapılmaktadır. Bilgisayarlı olan işlem oldukça uğraştırıcı ve zordur. Bu yüzden bilgisayara gerek duyulmadan yapılan yöntem tercih edilmektedir. Root atma işlemini aşağıdaki adımları izleyerek yapabilmeniz mümkündür.

Öncelikli olarak cihazınızın “ayarlar” bölümüne ardından “gizlilik” bölümüne giriş yapınız. Bu bölümde “bilinmeyen kaynaklara izin ver” seçeneğini işaretlemeniz gerekir.

Ardından root atma uygulamalarından birini seçip cihazınıza indiriniz ve kurunuz.

Kurulum işleminden sonra karşınıza “try root” yazısı çıkacaktır. Bu yazıya tıklayınız ve ardından bekleyiniz.

İşlem tamamladıktan sonra cihazınıza root atma işlemini gerçekleştirmiş olacaksınız.

Root Yapmak Tehlikeli mi?

Bu işlemin profesyonel kişiler tarafından yapılması çok önemlidir. Yanlış veya eksik bir işlem yapıldığında cihazınız zarar görebilir ve hiç çalışmayabilir. Root işlemi yapılan bir cihaz, garanti kapsamından çıkmaktadır. İşlemden önce cihazınızda kullandığınız uygulamaların işlem sonrası açılmama ihtimali bulunmaktadır. Ayrıca root işlemi yapılan cihazlara dışarıdan erişim çok daha kolay olmaktadır. Bu da güvenlik problemlerini beraberinde getirmektedir.

Root İşlemi Nasıl Kaldırılır?

Android cihazlarına root işlemi yapan kullanıcılar, istedikleri zaman bu işlemi kaldırabilmektedir. Yöntem oldukça basittir. Root atma işlemi için cihazınıza indirdiğiniz uygulamayı kaldırmanız yeterlidir. Kaldırma işlemini yaptıktan sonra cihazınızı yeniden başlatmanız gerekmektedir. Bu şekilde işlem önceki tüm verileriniz cihazınıza geri gelecektir.

