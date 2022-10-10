Root işlemi nedir, nasıl yapılır ve kaldırılır? Telefon neden root’lanır?

Android akıllı telefon kullanıcıları, cihazları üzerinde daha fazla hâkimiyet kurmak adına root'lama işlemini yapmaktadır. Kökleme işlemi olarak da bilinen bu işlem, kullanıcılara sistem üzerinde birçok değişiklik yapma hakkı tanır. Bu işlem ile birlikte tabletlere veya akıllı telefonlara root yetkileri sağlanmaktadır.
Bu işlem, android cihazların sistemsel tüm sınırlamalarını kaldırmak için yapılır. Kullanıcılar cihazların işletim sistemine tam müdahale etme hakkına sahip olur. Birçok telefon ve tablet üreticisi, kullanıcıların cihaz üzerinde tam kontrol sağlamasını engellemektedir. Root işlemi, android işletim sistemine sahip tüm cihazlarda kolay bir şekilde yapılabilmektedir. Windows işletim sistemine sahip cihazlarda administrator hesabı vardır. Bu hesap bilgisayarın ana beyni gibidir. Administrator yönetici manasına gelmektedir. Root işlemi de aynı anlamı taşır.
Akıllı telefonlar, masaüstü bilgisayarlar gibi kullanıcılar tarafından özelleştirilememektedir. Android akıllı telefonlara root işlemi yapıldığında birçok kilitli olan özellik sınırsız bir şekilde kullanıma açılır. Root yetkisine sahip bir kullanıcı, akıllı telefonu üzerinde istediği her şeyi yapma hakkına sahiptir. Rootlama sonrası telefonunuzda birçok özelliği kolay bir şekilde değiştirebilirsiniz.
Root atma işlemi bilgisayarlı ve bilgisayarsız olmak üzere toplam iki şekilde yapılmaktadır. Bilgisayarlı olan işlem oldukça uğraştırıcı ve zordur. Bu yüzden bilgisayara gerek duyulmadan yapılan yöntem tercih edilmektedir. Root atma işlemini aşağıdaki adımları izleyerek yapabilmeniz mümkündür.
Bu işlemin profesyonel kişiler tarafından yapılması çok önemlidir. Yanlış veya eksik bir işlem yapıldığında cihazınız zarar görebilir ve hiç çalışmayabilir. Root işlemi yapılan bir cihaz, garanti kapsamından çıkmaktadır. İşlemden önce cihazınızda kullandığınız uygulamaların işlem sonrası açılmama ihtimali bulunmaktadır. Ayrıca root işlemi yapılan cihazlara dışarıdan erişim çok daha kolay olmaktadır. Bu da güvenlik problemlerini beraberinde getirmektedir.
Android cihazlarına root işlemi yapan kullanıcılar, istedikleri zaman bu işlemi kaldırabilmektedir. Yöntem oldukça basittir. Root atma işlemi için cihazınıza indirdiğiniz uygulamayı kaldırmanız yeterlidir. Kaldırma işlemini yaptıktan sonra cihazınızı yeniden başlatmanız gerekmektedir. Bu şekilde işlem önceki tüm verileriniz cihazınıza geri gelecektir.
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