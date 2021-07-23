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RTÜK'ten "medyada yabancı fon" tartışmalarına ilişkin açıklama

23.07.2021 19:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

RTÜK yabancı kurum ve kuruluşların fonlarıyla Türkiye'de faaliyet gösteren medya kanalları ile ilgili açıklama yaptı. Düzenleme ve denetleme faaliyetlerinin titizlikle yürütüldüğünü belirten RTÜK, "Yerli ve milli medyamız yalnız ve sahipsiz değildir" açıklamasında bulundu.

RTÜK'ten "medyada yabancı fon" tartışmalarına ilişkin açıklama

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığı'ndan (RTÜK) yapılan yazılı açıklamada, Anayasada basın hürriyetinin açıkça güvence altına alındığı, medyaya ilişkin olarak Üst Kurul gibi kurumların anayasal ve yasal olarak faaliyet gösterdiği bildirildi.

Türkiye'nin ileri demokrasisi içinde medya kuruluşlarının bağımsız ve hür olduğu belirtilerek, "Türkiye Cumhuriyeti’nde yerel ve ulusal basının sağlıklı bir ortamda gelişimi için her türlü destek mekanizması planlanarak verimli bir politikayla sürdürülmektedir. İlgili devlet kurumları, yayın kuruluşları, meslek birlikleri ve STK'lar basın temel ilkeleri ve basın etiği çerçevesinde el ele vererek toplumumuzun haber alma ihtiyacını temin etmeyi başarıyla yürütmektedir.

Ancak, bazı örnekleri eskiye dayanan dışardan fonlanan medya konusu bugün de ayan beyan ortaya çıkmıştır. Bu durum, her durum ve şartta demokrasiden yana tavır koyan halkımız için akıllarda bazı soru işaretleri oluşturmuştur" denildi.

"MEDYAMIZ TARAFSIZ VE BAĞIMSIZ OLMAK ZORUNDA"

Türkiye'nin son 20 yılda yanlışa karşı her zaman 'dur' dediğini, nerede haksızlık varsa elinden geldiğince mücadele ettiğini ve 'dünya 5'ten büyüktür' söylemiyle mazlumun yanında yer aldığı belirtilen açıklamada,

"Türkiye, Akdeniz'deki faaliyetleri, gönül coğrafyamızdaki kardeş ülkelere yaklaşımı ile bölgesinin lideri konumundadır. G-20 ülkesi olan Türkiye Cumhuriyetimiz güçlenen ekonomisi ve demokrasisiyle dünyada egemen güçlerin zaman zaman tepkisini de çekebilmektedir. Son örneğini 15 Temmuz'da gördüğümüz üzere dış bağlantıları bulunan hain girişimler tezgâhlanmakta yetmezse huzur ve güven ortamını zedeleyebilmek için bambaşka formüller devreye sokulmaktadır. Türkiye'yi dışarıdan dizayn etme çabasında olanların kullandığı en önemli argümanların başında da maalesef medya gelmektedir. Basın özgürlüğü adı ve görüntüsü altında Türkiye düşmanlığı şifreleri üretilmekte ve algı operasyonlarıyla negatif propagandalar topluma pompalanmaktadır" ifadelerine yer verildi.

"YERLİ VE MİLLİ MEDYAMIZ YALNIZ VE SAHİPSİZ DEĞİLDİR"

Yabancı kurum ve kuruluşların fonlarıyla Türkiye'de faaliyet gösteren medyanın olası milli güvenlik sorunlarına yol açabileceği gerçeğiyle hareket edildiği belirtilen açıklamada, "Üst Kurul olarak gerekli tüm düzenleme ve denetleme faaliyetlerini titizlikle ele almaktayız. Yerli ve milli medyamız yalnız ve sahipsiz değildir" denildi.

"MEDYAMIZIN, BAĞIMSIZ OLMASI GELECEĞİMİZ İÇİN SON DERECE ÖNEMLİDİR"

Öte yandan milli yayın kuruluşlarının her zaman yanında olduğu belirtilirken, medyanın tam bağımsız ve özgür olması için gereken vazifelerin eksiksiz olarak hayata geçirildiği açıklandı.

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Çeşitli tanımlamalarla medyamızı ayrıştırma ve kamplaştırma çabasında olan bazı çevrelerin bu konudaki suskun tavrı ya da trajikomik söylemleri manidardır. Medyamız evrensel olan basın ilkeleri temelinde halkımızda doğru kamuoyunun oluşumu için tarafsız ve bağımsız olmak zorundadır. Hain darbe girişiminde gururla şahit olduğumuz şekilde medyamız gerekirse şehitler de vererek her zaman demokrasiden ve milletten yana olmuştur. Medyamızın, bağımsız ve tarafsız olması, demokrasimiz ve geleceğimiz için son derece önemlidir."

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