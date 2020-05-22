RTÜK'ten Sevda Noyan kararı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Sevda Noyan'ın kamuoyunu uzun süre meşgul eden sözleri nedeniyle hazırlanan Ülke TV raporunu geçen haftanın hemen ardından görüştü.

İzleme ve Değerlendirme Dairesi uzmanının hazırladığı raporda, yayın yoluyla düşünceyi açıklama özgürlüğünün bulunduğu ancak bu hakkın hukuka aykırı nitelik taşımadan kullanılması gerekliliği vurgulandı. RTÜK uzmanı, hazırladığı raporda “görevlerinden biri de halkı bilgilendirmek olan yayın kuruluşlarının, yorum programlarında eleştirilere yer vermesi son derece doğaldır. Ancak, şüphesiz bu hak sınırsız değildir, yasa ve ahlak kuralları içerisinde ve özellikle kamuoyunun olumlu yönde oluşmasına ve toplumun daha ileriye götürülmesine yardım amacıyla yapılmalıdır.” ifadelerine yer verdi.

Raporda 15 Temmuz vurgusu dikkat çekti. Türk toplumunun destansı direnişi, emniyetin ve MİT’in olağanüstü savaşı, TSK içindeki milli unsurların varlığı, medyanın, siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşlarının ve yerel yönetimlerin topyekûn mücadelesiyle engellenen 15 Temmuz hain darbe girişimine de raporda yer verildi.