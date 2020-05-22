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RTÜK'ten Sevda Noyan kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2020 15:57 | Son Güncelleme

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyesi (RTÜK), Sevda Noyan'ın canlı yayındaki sözleriyle nedeniyle Ülke TV'ye 3 kez program durdurma cezası verdi.

RTÜK'ten Sevda Noyan kararı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Sevda Noyan'ın kamuoyunu uzun süre meşgul eden sözleri nedeniyle hazırlanan Ülke TV raporunu geçen haftanın hemen ardından görüştü.

İzleme ve Değerlendirme Dairesi uzmanının hazırladığı raporda, yayın yoluyla düşünceyi açıklama özgürlüğünün bulunduğu ancak bu hakkın hukuka aykırı nitelik taşımadan kullanılması gerekliliği vurgulandı. RTÜK uzmanı, hazırladığı raporda “görevlerinden biri de halkı bilgilendirmek olan yayın kuruluşlarının, yorum programlarında eleştirilere yer vermesi son derece doğaldır. Ancak, şüphesiz bu hak sınırsız değildir, yasa ve ahlak kuralları içerisinde ve özellikle kamuoyunun olumlu yönde oluşmasına ve toplumun daha ileriye götürülmesine yardım amacıyla yapılmalıdır.” ifadelerine yer verdi.

Raporda 15 Temmuz vurgusu dikkat çekti. Türk toplumunun destansı direnişi, emniyetin ve MİT’in olağanüstü savaşı, TSK içindeki milli unsurların varlığı, medyanın, siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşlarının ve yerel yönetimlerin topyekûn mücadelesiyle engellenen 15 Temmuz hain darbe girişimine de raporda yer verildi.

251 kişinin şehit olduğu ve 2000'den fazla vatandaşın yaralandığı darbe girişiminin amacına ulaşamadığının anlatıldığı raporda, FETÖ mensuplarının 15 Temmuz gecesi dünyaya terörün yeni bir şeklini gösterdiği ifade edildi.
İzleme raporunda şu ifadeler yer aldı:

“15 Temmuz gecesi ve sonrasında yaşananların toplumsal hafızadaki izlerine bakmak ve o gecenin siyasi ve sosyolojik analizini yapmak sürecin doğru değerlendirilmesi açısından oldukça mühimdir. Bu minvalde 15 Temmuz’un Türkiye tarihi açısından önemi ve meydanların sosyolojisi çok iyi anlaşılıp analiz edilmelidir.”

RTÜK KARARINI VERDİ

Gerek televizyon yönetimi gerekse program sunucusunun bahse konu ifadeleri tasvip etmediklerini açıklamalarının ve kamuoyundan özür dilediklerinin hatırlatıldığı Ülke TV raporunda, yayında dile getirilen sözlerin ifade özgürlüğünü aştığı belirtildi.

Raporu ayrıntılarıyla ele alan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, müzakerelerin sonucunda yayıncı kuruluşa müeyyide uygulanmasına hükmetti.

Yayının, 6112 sayılı Kanunda yer alan "Yayın hizmetleri. toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz." hükmünü ihlal ettiği kanaatine varan Üst Kurul, Ülke TV hakkında 3 kez program durdurma cezası verdi.

Kaynak: İHA

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