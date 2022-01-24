RTÜK'ten TELE1'e Sedef Kabaş, FOX TV'ye Selçuk Tepeli cezası

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) bugün olağanüstü toplanarak, gazeteci Sedef Kabaş'ın tutuklanmasına gerekçe gösterilen sözleri nedeniyle TELE 1'e, Selçuk Tepeli'nin sunduğu ana haber bülteni nedeniyle de FOX TV'ye ceza verdi.

RTÜK, Sedef Kabaş'ın ''Cumhurbaşkanına hakaret'' suçlamasıyla tutuklanmasının ardından TELE1'e, "toplumu kin ve düşmanlığa tahrik ettiği" gerekçesiyle 5 kez program durdurma ve üst sınırdan yüzde 5 idari para cezası verilmesini kararlaştırdı. Aynı ihlalin tekrarları halinde kanalın lisansı iptal edilebilecek.

TELE 1, Uğur Dündar'ın sözleri nedeniyle de oy çokluğuyla yüzde 3 idari para cezası aldı. RTÜK kararı uyarınca TELE 1'de yayımlanan Demokrasi Arenası programı 5 kez durdurulacak. Bu süre boyunca Uğur Dündar da herhangi bir kanalda program yapamayacak.

RTÜK ayrıca FOX Haber sunucusu Selçuk Tepeli'nin de, "bilgi yoğun olmak" yerine "duygu yoğun habercilik" yaparak kişisel kanaatlerini ön plana çıkardığı gerekçesiyle, kanala üst sınırdan idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

RTÜK üyesi İlhan Taşçı: Farklı düşünenleri, eleştirileri sindirme girişimi

BBC Türkçe'ye konuşan RTÜK üyesi İlhan Taşçı, TELE1'e verilen cezanın bir programa ve kanala verilebilecek en ağır ceza olduğuna dikkat çekti.

CHP kontenjanından Üst Kurul'a seçilen Taşçı, Demokrasi Arenası programının 1 aydan uzun süre yapılmayacağını, bunun programın karartılması anlamına geldiğini söyledi:

''İsteniyor ki iktidar ya da Saray gibi düşünmeyen kimse düşüncelerini ifade etmesin" diyen Taşçı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Program ve kanal üzerinden iktidarla ayrışan, fikir birliği içinde olmayan herkese, ifade etme özgürlüğünün olmadığı anlatılmaya çalışıyor. Bu, farklı düşünenleri, eleştirileri sindirme girişimidir.''

İlhan Taşçı, RTÜK'ün her dönem siyasi iklimden etkilendiğini ama ''talimat ve emirlerle bu denli hareket ettiğinin görülmediğini'' söyledi.

Üst Kurul'un görevlerinin TV yayıncılığının olası sorunlarını ortadan kaldırmak ve özgür bir ortamda yayıncılığın yapılmasını sağlamak olduğunu hatırlatan Taşçı, "RTÜK, basın özgürlüğünün önündeki engele dönüştü" dedi.

https://twitter.com/ilhantasci/status/1485551583421210625

Kabaş'ın a**vukatı tutuklama kararına itiraz etti**

Sedef Kabaş'ın avukatı Uğur Poyraz da Twitter'dan paylaştığı açıklamada, müvekkili hakkındaki tutuklama kararına bugün itiraz ettiğini açıkladı.

https://twitter.com/av\_ugurpoyraz/status/1485564014231015425?s=20

Kabaş'ın tutukluluğu ve RTÜK'ün ceza kararı, Türkiye'de ve yurt dışında tepkilerle karşılandı.

Uluslararası Yazarlar Birliği PEN International'ın açıklamasında, ''Tanınmış gazeteci Sedef Kabaş, 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten tutuklu. Serbest bırakılması için çağrıda bulunuyor ve Türkiye'yi tüm cezai karalama yasalarını yürürlükten kaldırmaya çağırıyoruz'' denildi.

https://twitter.com/pen\_int/status/1485554195419828226?s=20

Türkiye Barolar Birliği (TBB) ile Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu da yazılı açıklama yaparak Kabaş'ın tutuklanmasına tepki göstermiş ve ifade özgürlüğüne vurgu yapmıştı.

Türkiye Gazeteciler Sendikası da, Sedef Kabaş'ın tutuklanmasına karar veren hakimin, Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK)'nın kıdem şartını sağlamadığını belirten haberi nedeniyle tehdit edilmesine tepki gösterdi.

https://twitter.com/TGS\_org\_tr/status/1485256303513583616?s=20

Ne olmuştu?

Gazeteci Sedef Kabaş, TELE 1'de katıldığı canlı yayında, " 'Taçlanan baş akıllanır' diye bir söz vardır ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır, onu söylemeyeyim, 'büyükbaş hayvan' diyeyim. Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz, o saray ahır olur" demişti.

RTÜK kararında, programın moderatörü Uğur Dündar'ın, "Bunu yazıyoruz bir kenara… Merak etmeyin. Biz de notlar alıyoruz. Gün gelir keser döner sap döner, hesap da döner. İşte o zaman onun hesabı sorulur" ve Merdan Yanardağ'ın "Bir gün devran değişecek…bu totaliter rejimin sorumluları yargı yönünde halkın önünde ve tarihin önünde hesap verecekler" ifadeleriyle, "ötekileştirilen kitleyi tehdit ettikleri" belirtildi.

Kabaş hakkında inceleme başlatıldığını RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Twitter hesabından duyurmuştu.

Duyuru sonrası "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla hakkında soruşturma açılan Sedef Kabaş tutuklandı.

DHA'nın haberine göre Kabaş mahkemedeki ifadesinde, "Sözün orijinali bir atasözüdür. Hatta sözün orijinalini de değiştirerek sarf ettim. Bundan da anlaşılacağı üzere hakaret etme gibi bir kastım yoktur" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve AKP Sözcüsü Ömer Çelik de Kabaş'a tepki göstermişti.

Kabaş'ın tutuklanmasının ardından Twitter hesabından bir açıklama yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "anti demokratik ve faşizan" olarak nitelendirdiği sözleri kınamış, tutuklama kararıyla "bağımsız ve tarafsız yargı sürecinin başladığını" söylemişti.

