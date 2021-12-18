Ruben Rubinyan kimdir, aslen nereli? Ruben Rubinyan kaç yaşında ve hangi görevlerde bulundu?

Son gelişmelere göre Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı olan Ruben Rubinyan, Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesi kapsamında özel temsilci olarak atandı.Rubinyan'ın 29 Mayıs 2018 tarihinde Ermenistan Dışişleri Bakanlığı görevine başladığı biliniyor. İşte hayatı...

RUBEN RUBİNYAN KİMDİR?

8 Mart 1990 doğumlu devlet adamı ve politikacı Ruben Rubinyan, Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı'dır. Aslen Erivan, Ermenistan'lıdır. Erivan Devlet Üniversitesi 2010 yılı mezunudur.

29 Mayıs 2018 tarihinde Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'nda çalışmaya başlamıştır. 21 Ocak 2019 tarihinde ise Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Temsilcisi olarak görev almıştır. Ermenistan Ulusal Meclisi üyesi görevinde bulunmuştur.

RUBEN RUBİNYAN HANGİ PARTİYE ÜYE?

Ermenistan'da Civil Contract (Sivil Sözleşme) partisi üyesidir.

Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı olan Ruben Rubinyan, son olarak Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesi kapsamında özel temsilci olarak atandı.



