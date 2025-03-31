Ruh halin hangi mevsime benziyor?

2/8
Bir tabak yemek olarak yeniden doğacak olsan, hangisi olurdun?
3/8
Telefon zil sesin bir doğa sesi olsa, hangisini seçerdin?
Dalgaların sahile vurma sesi.
Karların üzerine basınca çıkan o çıtır ses.
5/8
Arkadaş grubunda seni tanımlayan cümle hangisi olurdu?
Partiyi başlatan enerji bombası!
Pozitifliğiyle hepimizi gaza getiriyor!
Sakin güç... Zor durumda soğukkanlı kalıyor.
Derin mevzuların filozofu...Hep düşündürüyor.
7/8
Peki, en sevdiğin tatlı hangisi?
8/8
Zamanda yolculuk yapacak olsan hangi döneme gitmek isterdin?