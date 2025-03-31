KADIN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam

Ruh halin hangi mevsime benziyor?

Bazen içimiz kıpır kıpır, yaz güneşi gibi parlıyoruz; bazen de hüzünlü bir sonbahar yaprağı gibi derin düşüncelere dalıyoruz... Peki, senin ruhun hangi mevsime daha yakın? Hayatın koşturmacasında bir gün bahar kadar enerjik, bir gün kış kadar sakin olabiliriz ama herkesin içinde baskın olan bir mevsim mutlaka var!

Ruh halin hangi mevsime benziyor?

Hazırsan başlıyoruz!

Hangi mevsimsin?

1/8

En sevdiğin meyve hangisi?

2/8

Bir tabak yemek olarak yeniden doğacak olsan, hangisi olurdun?

Salata
Tavuk kanatları
Mercimek çorbası
Kuru fasulye
3/8

Telefon zil sesin bir doğa sesi olsa, hangisini seçerdin?

Telefon zil sesin bir doğa sesi olsa, hangisini seçerdin?
Kuş cıvıltısı!
Dalgaların sahile vurma sesi.
Yaprak hışırtısı!
Karların üzerine basınca çıkan o çıtır ses.
4/8

Kendini en çok hangi renk ile özdeşleştiriyorsun?

5/8

Arkadaş grubunda seni tanımlayan cümle hangisi olurdu?

Arkadaş grubunda seni tanımlayan cümle hangisi olurdu?
Partiyi başlatan enerji bombası!
Pozitifliğiyle hepimizi gaza getiriyor!
Sakin güç... Zor durumda soğukkanlı kalıyor.
Derin mevzuların filozofu...Hep düşündürüyor.
6/8

Yağmurlu havalar seni mutlu eder mi?

Yağmurlu havalar seni mutlu eder mi?
7/8

Peki, en sevdiğin tatlı hangisi?

Pasta
Sufle
Elmalı turta
Sütlaç
8/8

Zamanda yolculuk yapacak olsan hangi döneme gitmek isterdin?

Zamanda yolculuk yapacak olsan hangi döneme gitmek isterdin?
1960’lar
1990’lar
1800’ler
2050'ler
Anahtar Kelimeler:
yaz sonbahar Philips Yaşam Kategorisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.