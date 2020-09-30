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Ruhani: 3 yıldır ekonomik savaşla karşı karşıyayız

DÜNYA HABERLERİ  | 30.09.2020 11:34 | Son Güncelleme

"Önceden hükümetler günlük en az 1 milyon varil petrolü 120 dolarla ihraç ediyordu. 2013 yılında petrol fiyatı düşmeden önce her varil 104 dolardı. Bankalarımız da daha iyi şartlardaydı"

Ruhani: 3 yıldır ekonomik savaşla karşı karşıyayız

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesinin daha önce yaptırıma maruz kaldığını ancak son 3 yıldır ekonomik savaşla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Başkent Tahran'daki Bakanlar Kurulu toplantısının ardından konuşan Ruhani, ülkedeki ekonomik sorunlar ve ABD yaptırımlarıyla ilgili açıklamada bulundu.

İran'ın daha önce de yaptırıma maruz kaldığını ancak bugün yaşananların farklı olduğunu söyleyen Ruhani, "Son 3 yıldır ekonomik savaşla karşı karşıyayız. Önceden hükümetler günlük en az 1 milyon varil petrolü 120 dolarla ihraç ediyordu. 2013 yılında petrol fiyatı düşmeden önce her varil 104 dolardı. Bankalarımız da daha iyi şartlardaydı." ifadelerini kullandı.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) bünyesindeki Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF), terörizmin finansmanı ve kara para aklama konusundaki mali reformları tamamlamadığı gerekçesiyle İran'ı gri listeden kara listeye aldığını hatırlatan Ruhani, şunları söyledi:

"Petrol ihracatında bu sene daha büyük sorunlarla karşı karşıyayız. Başka ürünlerin ihracatı bunu telafi etmelidir. Ülkenin ihtiyaç duyduğu dövizin temin edilmesi sorumluluğu petrol dışı ihracat yapanların omuzundadır."

- "Hükümetin görüşü dünya ile ilişki kurulması yönündedir"

Devlet kurumlarının ihtiyaç duyduğu döviz ile temin edilen arasında mesafe olduğunu aktaran Ruhani, "Yaşanan birçok sorunla ilgili doğru adres göstermemiz lazım. Yapısal bir sorun var ve bunda yönetim eksiklikleri de olabilir. Bugünkü şartlar normal yaptırım zamanlarıyla mukayese edilmemeli. Önceden yaptırımlar artıp azalıyordu fakat 2018'de ekonomik savaş başladı. Halka doğruları anlatmamız lazım. Savaş şartları barış ortamından farklıdır, herkes bunu bilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Hükümete "gözü dışarıda" şeklinde eleştiri yapıldığına değinen Ruhani, şunları kaydetti:

"Saptırma amaçlı kullanılan sözleri tekrarlayıp hükümetin gözü dışarıda demeyin. Hükümetin görüşü dünya ile ilişki kurulması yönündedir ve bunu bin defa daha tekrarlıyoruz. Bizim ithalat ve ihracatımız var ve dünya ile daha fazla fazla olumlu ilişkiler geliştirmeliyiz."

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