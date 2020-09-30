Ruhani: 3 yıldır ekonomik savaşla karşı karşıyayız

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesinin daha önce yaptırıma maruz kaldığını ancak son 3 yıldır ekonomik savaşla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Başkent Tahran'daki Bakanlar Kurulu toplantısının ardından konuşan Ruhani, ülkedeki ekonomik sorunlar ve ABD yaptırımlarıyla ilgili açıklamada bulundu.

İran'ın daha önce de yaptırıma maruz kaldığını ancak bugün yaşananların farklı olduğunu söyleyen Ruhani, "Son 3 yıldır ekonomik savaşla karşı karşıyayız. Önceden hükümetler günlük en az 1 milyon varil petrolü 120 dolarla ihraç ediyordu. 2013 yılında petrol fiyatı düşmeden önce her varil 104 dolardı. Bankalarımız da daha iyi şartlardaydı." ifadelerini kullandı.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) bünyesindeki Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF), terörizmin finansmanı ve kara para aklama konusundaki mali reformları tamamlamadığı gerekçesiyle İran'ı gri listeden kara listeye aldığını hatırlatan Ruhani, şunları söyledi:

"Petrol ihracatında bu sene daha büyük sorunlarla karşı karşıyayız. Başka ürünlerin ihracatı bunu telafi etmelidir. Ülkenin ihtiyaç duyduğu dövizin temin edilmesi sorumluluğu petrol dışı ihracat yapanların omuzundadır."