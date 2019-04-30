İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, devlet olarak petrol satışına devam etmekte ısrarlı olacaklarını söyleyerek, "İran petrol ihracatını güçlü bir şekilde devam ettirecek" dedi.

Başkent Tahran’da, İşçi ve Emekçi Haftası kapsamında düzenlenen bir festivale katılan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani işçilerin bayramını kutladı. ABD yaptırımlarının zalimce ve acımasız olduğunu söyleyen Ruhani, yaptırımların doğrudan halkı hedef aldığına işaret ederek, "İster hükümet olsun ister işveren, işçi, girişimci veya farklı üretim sektörü olsun mevcut durumda ağır bir yük taşıdığımızın farkına varmalıyız" ifadesini kullandı.

ABD’nin İran petrolünü sıfıra indirme kararının büyük bir yanlış olduğunu belirten İran Cumhurbaşkanı Ruhani, "ABD’liler önümüzdeki aylarda petrol ihraç etmeye devam edeceğimizi görecekler" dedi.

"Devlet olarak petrol ihracatına devam etmeyi güçlü bir şekilde sürdüreceğiz" diyen İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bazı ülkelerin ABD baskısı karşısında geri çekilmelerini eleştirdi.

