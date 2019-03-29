Ruhani'den Trump yönetimine Golan tepkisi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Golan Tepeleri'nde İsrail'in hakimiyetini tek taraflı tanıyan ABD yönetiminin uluslararası hukuku ayaklar aldığını söyledi.

İran devlet televizyonuna göre, sel felaketinden etkilenen Huzistan eyaletini ziyaret eden Ruhani, eyaletin Kriz Yönetim Konseyi'nde konuştu.

Ruhani, ülkenin büyük bir kısmında etkili olarak 44 kişinin ölümüne yol açan sel felaketinin can ve mal kayıplarına neden olduğunu ancak yetkililerin özveriyle zararları gidermek için çalıştığını belirtti.

Hükümetin selden etkilenen halkın zararlarını karşılayacağını dile getiren Ruhani, "Önceliğimiz halkımızın can güvenliğini sağlamaktır. Selden kaynaklanan zararları en aza indirmemiz gerekiyor. Bu doğrultuda nehirleri ve barajları şiddetli yağışlara daha hazır hale getirmeliyiz." dedi.

- Trump yönetimine Golan tepkisi

İran Cumhurbaşkanı dış politikaya ilişkin değerlendirmelerde de bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın başındaki hükümetin nükleer anlaşma ve Paris İklim Anlaşması gibi bazı uluslararası anlaşmalardan tek taraflı ayrıldığını hatırlatan Ruhani, "Irkçı, hukuksuz ve savaş yanlısı bir grup Beyaz Saray'a hakim oldu." ifadesini kullandı.