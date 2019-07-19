Ruj seçiminiz önemli! Kırmızı ruj tutkuyu, turuncu neşeli olduğunuzu söylüyor, peki diğerleri?

Bu kulağa garip gelebilir, ancak makyaj çantanızın içi kim olduğunuz hakkında fikir verebilir.

TURUNCU

Harika bir mizah anlayışınız var ve genellikle boş zamanınızı arkadaşlarınızla ya da yeni insanlarla tanışarak geçiriyorsunuz. Siz doğal olarak eğlenceli bir kişiliğe sahip sosyal birisiniz ve bu duruşunuz her zaman insanların ilgisini çekiyor. İnsanlar seni şakaların ve pozitifliğin için seviyor.

KIRMIZI

Yeni zorluklarla karşılaştığınızda cesur ve korkusuzsunuz. Sizin için en önemli şeylerden biri, hayallerinizi acımasızca kovalamak ve hedeflerinize ulaşmak için çok çalışmak.

PEMBE

Arkadaş grubunda bir bekçi konumundasınız. Birisi bir sorunu olduğunda, rahatlık ve anlayış için size dönecektir. Çok sevecen ve empatiksin, bazen biraz duygusal olma noktasına geliyorsun. Bununla birlikte, insanlar duyarlı oluşunuzu oldukça takdir ediyor.

TEN RENGİ

Hayattaki basit şeylerden zevk alıyorsunuz ve daha azıyla daha fazlasını yapmaya çalışıyorsunuz. En çok değer verdiğin şey dürüstlük. Arkadaşlarınız sizi soğukkanlı oluşunuz ve iletişim kurma yeteneğiniz için seviyor.