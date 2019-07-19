KADIN

Ruj seçiminiz önemli! Kırmızı ruj tutkuyu, turuncu neşeli olduğunuzu söylüyor, peki diğerleri?

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 19.07.2019 09:46 | Son Güncelleme

Makyaj yaptığımızda kendimizi renklerle ifade ediyoruz. Ve bu renklerin hepsi aslında bir anlam ifade ediyor. Örneğin, kırmızılar genellikle tutkuyu gösterirken, turuncu neşeli olmayı temsil ediyor. İşte ruj rengi tercihinizin sizin hakkınızda söyledikleri.

Ruj seçiminiz önemli! Kırmızı ruj tutkuyu, turuncu neşeli olduğunuzu söylüyor, peki diğerleri?

Bu kulağa garip gelebilir, ancak makyaj çantanızın içi kim olduğunuz hakkında fikir verebilir.

TURUNCU

2

Harika bir mizah anlayışınız var ve genellikle boş zamanınızı arkadaşlarınızla ya da yeni insanlarla tanışarak geçiriyorsunuz. Siz doğal olarak eğlenceli bir kişiliğe sahip sosyal birisiniz ve bu duruşunuz her zaman insanların ilgisini çekiyor. İnsanlar seni şakaların ve pozitifliğin için seviyor.

KIRMIZI

1

Yeni zorluklarla karşılaştığınızda cesur ve korkusuzsunuz. Sizin için en önemli şeylerden biri, hayallerinizi acımasızca kovalamak ve hedeflerinize ulaşmak için çok çalışmak.

PEMBE

3

Arkadaş grubunda bir bekçi konumundasınız. Birisi bir sorunu olduğunda, rahatlık ve anlayış için size dönecektir. Çok sevecen ve empatiksin, bazen biraz duygusal olma noktasına geliyorsun. Bununla birlikte, insanlar duyarlı oluşunuzu oldukça takdir ediyor.

TEN RENGİ

4

Hayattaki basit şeylerden zevk alıyorsunuz ve daha azıyla daha fazlasını yapmaya çalışıyorsunuz. En çok değer verdiğin şey dürüstlük. Arkadaşlarınız sizi soğukkanlı oluşunuz ve iletişim kurma yeteneğiniz için seviyor.

KAHVERENGİ

5

Sizin için öncelik her zaman ailedir. Ailenizle ne kadar zaman geçirirseniz, o kadar mutlu olursunuz. Siz nostalji seversiniz, bu yüzden eski filmlerin, müziğin ve modanın hayranı olabilirsiniz.

MOR

6

Ne istediğinizi biliyorsanız hiçbir şey sizi durduramaz. Bazıları inatçı olduğunu söyleyebilir, ancak çok kararlısınız. Sen doğuştan lider birisin ve insanların seni kolayca dinlemelerini ve takip etmelerini sağlayan güçlü bir iradesin.

SİYAH

7

Kimsenin senin hakkında söylediklerini umursamıyorsun. Hayatınızı kendiniz için yaşıyor ve mümkün olduğunca bağımsız olmaya çalışıyorsunuz. Kendine karşı güçlü bir felsefi tarafın var ve her zaman etrafındaki dünyayı sorgulıyorsun.

  • Bunların hepsi sadece eğlence amaçlıydı! Günün sonunda, hepimiz kendi yolumuzda eşsiziz.

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