Ruj sürerken bu noktalara çok dikkat edin! Aksi halde...

Eminiz ki, rujlar hakkında bilmediğiniz çok şey var. Ruju dişlerinize bulaştırmadan ya da dudaklarınızın üzerine kadar taşırıp kötü bir görünüme yol açmadan çekici ve mükemmel görünmek mümkün. İşte ruj sürmenin incelikleri...

RUJUNUZ VE KALEMİNİZ BİR BÜTÜN OLUŞTURSUN

Uyumsuz dudak kalemi ve ruj ikilisi inanın bize asla iyi görünmeyecek. Özellikle nude tonlarda bir ruj seçtiyseniz, koyu renkli bir dudak kalemi sürmek sizi doğallıktan çok uzaklaştıracaktır. Modern, doğal ve güzel bir görünüm için dudak kalemi ve rujun bir bütün oluşturması çok önemli.

ÇATLAMIŞ VE KURU DUDAKLARA VEDA EDİN

Dudaklarımız uzun saatler boyunca ruj kullanmaktan kuruyabilir ya da soğuktan çatlayabilir. Çatlamış ve kurumuş dudaklar, rujunuzu ne kadar doğru uygulamış olursanız olun, kötü bir görünüme neden olur. Pürüzsüz görünen dudaklar için ruj sürmeden önce dudaklarınıza peeling yapabilirsiniz. Ardından nemlendirici etkisi olan bir balm sürerek dilediğiniz görünüme ulaşabilirsiniz.

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