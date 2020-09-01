Ruj sürerken bu noktalara çok dikkat edin! Aksi halde...

Eminiz ki, rujlar hakkında bilmediğiniz çok şey var. Ruju dişlerinize bulaştırmadan ya da dudaklarınızın üzerine kadar taşırıp kötü bir görünüme yol açmadan çekici ve mükemmel görünmek mümkün. İşte ruj sürmenin incelikleri...
RUJUNUZ VE KALEMİNİZ BİR BÜTÜN OLUŞTURSUN
Uyumsuz dudak kalemi ve ruj ikilisi inanın bize asla iyi görünmeyecek. Özellikle nude tonlarda bir ruj seçtiyseniz, koyu renkli bir dudak kalemi sürmek sizi doğallıktan çok uzaklaştıracaktır. Modern, doğal ve güzel bir görünüm için dudak kalemi ve rujun bir bütün oluşturması çok önemli.
ÇATLAMIŞ VE KURU DUDAKLARA VEDA EDİN
Dudaklarımız uzun saatler boyunca ruj kullanmaktan kuruyabilir ya da soğuktan çatlayabilir. Çatlamış ve kurumuş dudaklar, rujunuzu ne kadar doğru uygulamış olursanız olun, kötü bir görünüme neden olur. Pürüzsüz görünen dudaklar için ruj sürmeden önce dudaklarınıza peeling yapabilirsiniz. Ardından nemlendirici etkisi olan bir balm sürerek dilediğiniz görünüme ulaşabilirsiniz.
DUDAKLARINIZIN ETRAFINA BİR ÇERÇEVE ÇİZİN
Dudaklarınızın mükemmel görünmesi için dudak kalemi kullanabilirsiniz. Eğer asimetrik dudaklara sahipseniz, dudak kalemi bu problemin de önüne geçmeye yardımcı olacaktır. Birçoğumuz öncelikle dudak kalemini daha sonra ruju uygulasak da aslında bu yanlış bir kullanım. Dudaklarımızdaki rujun keskinliğini ve kalıcılığını arttırmak için öncelikle ruju uygulamamız çok önemli. Sonrasında dudak kalemiyle rujun etrafından geçerek yayılmanın ve taşmanın önüne geçebilirsiniz. Eğer dudak kaleminizin rengi çok koyuysa bir fırça yardımıyla dağıtarak daha yumuşak bir görünüm oluşturabilirsiniz.
SİZE UYGUN DUDAK ŞEKLİNİ BELİRLEYİN
Eğer el alışkanlığınız yoksa dudak kalemi uygulamak bir faciaya neden olabilir. Fakat korkmayın, yeterli derecede pratik yaparak dudaklarınızın şeklini belirleyebilirsiniz. Dudak çevrenizi çizerken ilk önce üst dudağınızın ortasından başlayın ve kalemi dudaklarınızın köşelerine doğru ilerletin. Aynı adımı alt dudağınız için de uygulayın. Dudaklarınızın doğal bir görünüme sahip olmasını istiyorsanız, dudak çerçevenizden çok uzaklaşmamakta fayda var.
RUJUNUZU SIK SIK TAZELEYİN
Rujunuzu sık sık tazelemeniz her daim bakımlı görünmenin en önemli adımı. Bu yüzden rujunuzun görünümünü sık sık kontrol etmeniz gerekiyor. Rujunuzun gün boyu kalıcı olmasını isterseniz de rujdan önce dudak kaleminizi tüm dudağınıza uygulayabilirsiniz. Böylece ruj için bir zemin hazırlamış olursunuz. Yine rujun daha kalıcı olmasını isterseniz iki kat sürebilirsiniz. Dudaklarınızın daha ön planda ve daha dolgun görünmesini isterseniz de dudaklarınızın tam ortasına parlatıcı uygulayabilirsiniz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum