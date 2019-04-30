Rum seri cinayet zanlısı asker soruşturmasına İngiltere'den destek

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Avengers Endgame 3 günde bakın ne kadar kazandı!

Avengers Endgame 3 günde bakın ne kadar kazandı!

Kurbanlar arasında Tiburcio dışında, Filipinler vatandaşları Arian Palanas Lozano (28) ve Maricar Valdez Arquila (30), Romanyalı Livia Florentina Bunea (36), Nepal vatandaşı Kata Anou ile Tiburcio'nın 6 yaşındaki kızı Sierra ve Bunea'nın 8 yaşındaki kızı Elena da yer alıyor.

İngiliz ekibin, özellikle Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) subayı Metaksas'ın sorgusunda ve devam eden soruşturmada Rum polisine yardımcı olması öngörülüyor.

Ekipte, bir patolog ve bir psikoloğun yanı sıra seri cinayet, ciddi suç ve komplike vaka uzmanları yer alıyor.

Güney Kıbrıs'ta seri cinayetler işlediğini itiraf eden 35 yaşındaki Rum asker Nikos Metaksas ile ilgili soruşturmaya İngiltere polis teşkilatı Scotland Yard'ın destek vereceği bildirildi.

Kurbanların tamamının Kıbrıs Rum kesimine çalışmaya gelen göçmen işçi kadınlar olması dikkati çekiyor.

Kurbanlardan Tiburcio ve Lozano'nun cesetleri aynı maden göletinde, Anou olduğu sanılan bir kurbanın cesedi ise katilin görev yaptığı askeri birliğin arazisindeki atış alanının yakınındaki bir kuyuda bulunmuştu.

Polis diğer dört cesedi bulmak için arama çalışmalarını sürdürüyor.

Seri cinayetlerle ilgili soruşturma devam ediyor.

