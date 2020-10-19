Rum tarafından Maraş’a yasa dışı yollarla geçen şahıslar tutuklandı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nden (GKRY) yasa dışı yollarla Maraş’a geçen iki şahıs polis tarafından tutuklandı. Tutuklanan şahıslar Askeri Yasak Bölgeyi ihlal ve fotoğraflama suçu işlediği gerekçesiyle mahkemeye çıkarıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) geçtiğimiz 8 Ekim’de bir kısmı halkın kullanımına açılan Maraş’ı bugüne kadar 27 bin kişi ziyaret etti. Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi açılan Maraş’a vatandaşların yoğun ilgisi devam ederken, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKTY) tarafından 2 kişi seçim akşamı ara bölgeden gizlice Türk tarafına geçti. Ara bölgeden gizlice Türk tarafına geçen Rum vatandaşı Georgios Karaolis ve Stephanos Trachonitis, Türk askerleri tarafından fark edilerek polis ekiplerine teslim edildi. Tutuklanan şahıslar Askeri Yasak Bölgeyi ihlal ve fotoğraflama suçu işlediği gerekçesiyle mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme, 29 yaşındaki şahısların tahkikatın tamamlanması maksadıyla 3’er gün süre ile tutuklu kalmalarına karar verdi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.

