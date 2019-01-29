Rümeysa, kedisini asanların bulunmasını istiyor

Filiz YILDIRIM/TRABZON, (DHA)- TRABZON’da, incir ağacına iple asılarak telef edilen kedinin sahibi Rümeysa Bayraktar (18), şüphelilerin bulunması için suç duyurusunda bulundu.

Olay, 19 Ocak'ta Gölçayır Mahallesi'nde meydana geldi. Rümeysa Bayraktar'a ait 'Mix' kırması 2 yaşındaki ‘Ayaz’ isimli kedi, ortadan kayboldu. Bayraktar'ın arama çalışmaları sonuç vermedi. Kayıp kedi, bir süre sonra çevredekilerce, bölgedeki bir incir ağacının dalına iple asılı bulundu. Komşular, bunun üzerine kedinin sahibi Bayraktar'a haber verdi. Gelen Bayraktar, ipi keserek telef edilen kedisini indirdi. Bayraktar, ölen kedisini fotoğraflayarak, şüphelilerin bulunması için, hayvan derneğinin de destekleriyle suç duyurusunda bulundu.

'KEDİM ÇOK DİRENMİŞ'

Kedisinin ölümüyle üzüntüye boğulduğunu belirten Rümeysa Bayraktar, şüphelilerin bulunarak cezalandırılmasını istedi. Bayraktar, "Kedimi canlı canlı asmışlar çok direnmiş belli. Ağaçta pek çok tırmık izleri var. Boynundan iple asılmış. Kedimi fotoğrafladım ve olayla ilgili suç duyusunda bulundum” dedi.

'CANLI CANLI KATLETTİLER'

Trabzon Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (TRAHAYKO) Başkanı Lütfiye Tüzün Kurban da olayı kınadıklarını belirterek, seslendiği yetkililerden şüphelilerin bulunmasını istedi. Kurban, "Sahipli kediyi canlı canlı ağaca asarak maalesef katlettiler. Kedi, dışarıda bir müddet dolaşıp, daha sonra eve geliyormuş. Akşam eve gelmeyince kedinin sahipleri aramaya çıkıyor. Komşuları tarafından kedi asılı bir şekilde ağaçta bulunuyor. Hem kedinin sahipleri, hem de biz olayla ilgili suç duyurusunda bulunduk. Şikâyetimizi yaptık. Güvenlik güçlerinin harekete geçmesini bekliyoruz” diye konuştu.

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