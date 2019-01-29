HABER

Rümeysa, kedisini asanların bulunmasını istiyor

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 12:52 | Son Güncelleme

TRABZON’da, incir ağacına iple asılarak telef edilen kedinin sahibi Rümeysa Bayraktar (18), şüphelilerin bulunması için suç duyurusunda bulundu.

Rümeysa, kedisini asanların bulunmasını istiyor

Filiz YILDIRIM/TRABZON, (DHA)- TRABZON’da, incir ağacına iple asılarak telef edilen kedinin sahibi Rümeysa Bayraktar (18), şüphelilerin bulunması için suç duyurusunda bulundu.
Olay, 19 Ocak'ta Gölçayır Mahallesi'nde meydana geldi. Rümeysa Bayraktar'a ait 'Mix' kırması 2 yaşındaki ‘Ayaz’ isimli kedi, ortadan kayboldu. Bayraktar'ın arama çalışmaları sonuç vermedi. Kayıp kedi, bir süre sonra çevredekilerce, bölgedeki bir incir ağacının dalına iple asılı bulundu. Komşular, bunun üzerine kedinin sahibi Bayraktar'a haber verdi. Gelen Bayraktar, ipi keserek telef edilen kedisini indirdi. Bayraktar, ölen kedisini fotoğraflayarak, şüphelilerin bulunması için, hayvan derneğinin de destekleriyle suç duyurusunda bulundu.
'KEDİM ÇOK DİRENMİŞ'
Kedisinin ölümüyle üzüntüye boğulduğunu belirten Rümeysa Bayraktar, şüphelilerin bulunarak cezalandırılmasını istedi. Bayraktar, "Kedimi canlı canlı asmışlar çok direnmiş belli. Ağaçta pek çok tırmık izleri var. Boynundan iple asılmış. Kedimi fotoğrafladım ve olayla ilgili suç duyusunda bulundum” dedi.
'CANLI CANLI KATLETTİLER'
Trabzon Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (TRAHAYKO) Başkanı Lütfiye Tüzün Kurban da olayı kınadıklarını belirterek, seslendiği yetkililerden şüphelilerin bulunmasını istedi. Kurban, "Sahipli kediyi canlı canlı ağaca asarak maalesef katlettiler. Kedi, dışarıda bir müddet dolaşıp, daha sonra eve geliyormuş. Akşam eve gelmeyince kedinin sahipleri aramaya çıkıyor. Komşuları tarafından kedi asılı bir şekilde ağaçta bulunuyor. Hem kedinin sahipleri, hem de biz olayla ilgili suç duyurusunda bulunduk. Şikâyetimizi yaptık. Güvenlik güçlerinin harekete geçmesini bekliyoruz” diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Rümeysa, kedisini asanların bulunmasını istiyorRümeysa, kedisini asanların bulunmasını istiyorRümeysa, kedisini asanların bulunmasını istiyor

PARTNERVedat Milor'un gençlik fotoğrafını görenler hayrete düştü!Vedat Milor'un gençlik fotoğrafını görenler hayrete düştü!
Babasının pompalıyla vurduğu Mustafa yaşam savaşını kaybettiBabasının pompalıyla vurduğu Mustafa yaşam savaşını kaybetti
Cinayeti mektupla itiraf eden arkadaşa ömür boyu hapis talebiCinayeti mektupla itiraf eden arkadaşa ömür boyu hapis talebi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

Metrobüs karıştı: Ağabey çocuklar var, kadın var, yapmayın!

Metrobüs karıştı: Ağabey çocuklar var, kadın var, yapmayın!

Şeyma'dan Acun'a şoke eden hareket

Şeyma'dan Acun'a şoke eden hareket

Araç sahipleri dikkat! Büyük indirim geliyor

Araç sahipleri dikkat! Büyük indirim geliyor

General Akgülay bakın neden emekli olmuş!

General Akgülay bakın neden emekli olmuş!

Bünyamin Sürmeli: Maalesef bir sistem daha geliyor

Bünyamin Sürmeli: Maalesef bir sistem daha geliyor

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Ankara'da engelli çocuğu bağırdığı için dolmuştan indirildi

Engelli çocuk ve annesine büyük ayıp! Skandal olay...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.